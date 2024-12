Evo Morales insistió con su candidatura: “Con el MAS o sin el MAS vamos a participar de las elecciones de 2025”

Evo Morales (REUTERS/Patricia Pinto)

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su intención de postular a la Presidencia en las elecciones nacionales de 2025, pese a haber sufrido dos embates jurídicos que limitan sus aspiraciones políticas: un fallo constitucional que le impide ser candidato y otro que le quita el control del partido que lideró por más de dos décadas.

En un encuentro realizado con sus seguidores este martes en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, el evismo determinó dar una “batalla legal” para recuperar la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS). El líder cocalero advirtió que si no cumplen con los plazos, participará en las elecciones a través de una alianza política alterna.

“Vamos a dar una batalla legal para que se respete el MAS-IPSP, pero también no vamos a descuidar, (tenemos un) plan B. A prepararnos, si no reconocen los veedores, si no nos devuelven la sigla del MAS, esta reunión ha decidido un plan B: vamos a participar en alianza en las elecciones del 2025″, afirmó Evo Morales al finalizar la reunión.

La semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que validaba un congreso del ala arcista del partido en el que se eligió al dirigente Grover García como jefe del partido en reemplazo de Morales, que estuvo en la cabeza del MAS por cerca de 25 años. Ese congreso, realizado en mayo de 2024, no fue validado inicialmente por el TSE debido a que no cumplía con algunos requisitos establecidos.

El presidente boliviano acompañó al nuevo dirigente del MAS a una ceremonia para simbolizar el inicio de su gestión como jefe del partido más numeroso del país (REUTERS/Claudia Morales)

Meses antes, en octubre de 2023, las organizaciones sociales afines al líder cocalero hicieron otro congreso del partido en el que ratificaron su liderazgo y lo proclamaron candidato para 2025. Sin embargo, este encuentro al igual que el otro, no fue validado por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

Tras el fracaso de ambos intentos por tomar el control del partido, el 14 de noviembre una sala del TCP emitió una sentencia en la que valida “todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto del 3 al 5 de mayo de 2024″, lo que implica el reconocimiento del dirigente afín a Luis Arce en reemplazo de Morales.

El evismo ha calificado esta sentencia -y otra previa que lo inhabilita como candidato- como “ilegal” e “inconstitucional” porque los magistrados que las firman, Gonzalo Hurtado y René Yvan Espada, están fuera de su mandato. El TSE ha dado cumplimiento a la sentencia y registró a Grover García como dirigente titular del partido.

La sede Tribunal Supremo Electoral (TSE), en La Paz (EFE/Martín Alipaz)

Ahora el ex presidente y su equipo jurídico intentarán revertir esa determinación pero los expertos en derecho constitucional creen que es prácticamente imposible. El abogado José Luis Santistevan explicó a Infobae que “contra los fallos del TCP no cabe recurso ulterior ni recursos ordinarios” por lo que descarta que el líder cocalero recupere la titularidad del MAS.

Otras demandas del encuentro

En las conclusiones del evento, también determinaron exigir la liberación de los dirigentes detenidos luego de los bloqueos realizados por simpatizantes de Morales durante 23 días. A inicios de noviembre, se informó que 170 personas habían sido arrestadas y luego se sumó la detención de dos de los principales líderes de las protestas, los dirigentes Humberto Claros y Ramiro Cucho.

El documento del encuentro evista finaliza demandando acciones para resolver la crisis económica y el desabastecimiento de combustiblea, principalmente de diésel, que desde hace más de un mes no se regulariza, provocando perjuicios en varios sectores.