Duras críticas de José Mujica a Evo Morales, Cristina Kirchner, Venezuela y Nicaragua: “Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios”

José Mujica brindó una entrevista en su chacra en Montevideo (Eitan ABRAMOVICH/AFP)

El ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica cree que el cambio llegará “de adentro” en Venezuela “en algún momento”, según afirmó en una entrevista con la agencia de noticias AFP.

“Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse”, señaló el ex mandatario (2010-2015).

“Va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento”, aseguró.

Mujica negó que el régimen de Maduro, en el poder desde 2013, sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013). “Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo”, subrayó.

José Mujica y de fondo su esposa, Lucía Topolansky (Eitan ABRAMOVICH/AFP)

Mujica, un ex guerrillero que abrazó la democracia tras pasar 14 años preso, la mayor parte durante la dictadura (1973-1985), también deploró el “autoritarismo” de Nicaragua bajo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937-1979), gobernaron en los años 1980 con el FSLN, y volvieron al poder desde 2007.

“Lo de Nicaragua no tiene gollete (sentido)”, dijo. “Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. (...) Era una revolución soñadora contra Somoza”.

“A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado”, dijo Mujica.

Y añadió: “Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable”.

“El autoritarismo en América Latina es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados”, opinó Mujica. “Pero ahora nosotros hacemos frangolladas también”.

José Mujica criticó a Venezuela, Nicaragua, Evo Morales y Cristina Kirchner (Eitan ABRAMOVICH/AFP)

Mujica cuestionó al ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019), enfrentado por el control de la izquierda oficialista con el mandatario Luis Arce, a quien acusa de querer “proscribirlo” de la carrera electoral utilizando el sistema de justicia.

“En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (...) Lo de Evo es inconcebible”, dijo; y también criticó a la argentina Cristina Kirchner, dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

“Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!”, exclamó Mujica.

El ex presidente uruguayo también ve con preocupación que su “viejo amigo” Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna por tercera vez Brasil, no tenga sucesor en vista.

“Lula está a cerca de los 80 años. Y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil”, dijo Mujica.

El ex presidente uruguayo vaticinó el fracaso del acuerdo comercial que buscan finalizar la Unión Europea y el Mercosur (Eitan ABRAMOVICH/AFP)

“El acuerdo Mercosur-UE no sale ni en el año del golero”

En otro orden, el ex presidente uruguayo vaticinó el fracaso del acuerdo comercial que buscan finalizar la Unión Europea (UE) y el Mercosur tras 25 años de negociaciones, y al que se opone férreamente Francia.

“No sale ni en el año del golero. Porque los campesinos franceses no quieren. Y los campesinos franceses dominan la cultura francesa”, aseguró Mujica.

El ex mandatario reconoció que si fuera francés estaría del lado de los agricultores. “Pero como no soy francés, no me conviene”, dijo.

Los términos del pacto entre los 27 países de la UE y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por parte del Mercado Común del Sur, se acordaron en 2019, pero varios países, incluidos Francia, Italia y Polonia, lo rechazan, bajo presión de sus sectores agrícolas.

El acuerdo permitiría a los cuatro países del bloque sudamericano aumentar sus cuotas de entrada a la UE de carne vacuna, avícola y porcina, así como de miel, azúcar y otros productos.

Los gremios agropecuarios de la UE denuncian una competencia desleal, ya que la producción de esos alimentos en el Mercosur no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias en caso de controles defectuosos.

“Eso lo toman de pretexto”, sostuvo Mujica. “Están defendiendo sus intereses. No pueden competir con el Mercosur”.

Las discusiones sobre los avances de las negociaciones estarán sobre la mesa la semana que viene, durante la 65ª cumbre del Mercosur el 5 y 6 de diciembre en Montevideo.

(AFP)