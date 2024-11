Tras perder el control del MAS, Evo Morales planteó a sus seguidores formar un nuevo partido político en Bolivia

Evo Morales pronunció un discurso ante partidarios de la agrupación política gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en Lauca N, Cochabamba, Bolivia, el 22 de noviembre de 2024 (REUTERS/Patricia Pinto)

El ex mandatario boliviano Evo Morales planteó este viernes a sus seguidores la posibilidad de formar otro partido político debido a las disputas internas del Movimiento al Socialismo (MAS), después de los últimos varapalos de la Justicia, que ha avalado los congresos de esta formación del ala del presidente Luis Arce.

“Debemos debatir, nos están tratando de quitar ilegal e inconstitucionalmente nuestra sigla. ¿Qué hacemos? Defendemos, o hacemos otro partido”, planteó ante sus seguidores este viernes en un encuentro celebrado en la localidad de Lauca Ñ.

Morales aseguró que “con apoyo de Estados Unidos” Arce intenta acabar con el MAS, que es el “movimiento político más grande del país”. En ese sentido, advirtió que en caso de ser así, “no hay partido de izquierda en Bolivia”, recogieron varios medios locales.

Una bandera del MAS se ve durante una reunión de Evo Morales con sus partidarios en Lauca N, Cochabamba, el 22 de noviembre de 2024 (REUTERS/Patricia Pinto)

“Será Lucho, el imperio, los gringos o los comentarios de algunos periodistas que intentan dividir; se equivocan, al Trópico de Cochabamba no nos van a dividir ni sindicalmente ni electoralmente”, enfatizó Morales, quien acusó a Arce de urdir un “autogolpe” el pasado mes de junio para reforzar su imagen.

Morales también aprovechó para señalar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por estar supuestamente detrás de la crisis política de 2019, que le obligó a marcharse del país entre acusaciones de fraude electoral.

El Tribunal Constitucional ratificó el congreso celebrado en El Alto en el que se reconoció a Grover García, afín a Luis Arce, como líder del MAS. A este fallo se sumó el de la inhabilitación de Morales para presentarse a las elecciones al establecer que sólo se puede ejercer un mandato por dos periodos continuos o discontinuos.

Sin embargo, Morales insiste en participar en esas elecciones de agosto de 2025 y ha dejado en manos de sus seguidores su candidatura. “Si supuestamente Evo ya no es candidato y Evo ya no tiene partido. Si creen que estoy inhabilitado, me toca irme a mi chaco para cosechar tambaquí, para sembrar arroz”, dijo.

En Lauca N, Evo Morales planteó a sus seguidores formar otro partido político debido a las disputas internas del MAS (REUTERS/Patricia Pinto)

Morales se escuda en que estos fallos no tienen validez ya que los jueces han estado ejerciendo en funciones, después de que no se pudiesen celebrar elecciones en la magistratura en 2023 en medio de las disputas parlamentarias.

Ante el desgaste de Morales, los fallos del Constitucional y el fracaso de la campañas de bloqueos y movilizaciones de semanas atrás, dentro de las propias filas del ex presidente ha surgido el debate de ratificar su liderato, o bien dar la iniciativa al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

(Con información de EuropaPress)