A pesar del reciente acuerdo con las víctimas de Mariana de 31.000 millones de dólares, el riesgo de catástrofes de presas en Brasil sigue siendo alto

FOTO ARCHIVO. Vista del distrito de Bento Rodrigues tras la rotura de una represa propiedad de Vale SA y BHP Billiton Ltd, en Mariana, Brasil, 12 de abril de 2016 (REUTERS/Washington Alves)

El gobierno brasileño llegó a un acuerdo equivalente a 31.000 millones de dólares con las empresas mineras responsables del colapso de la presa de Mariana, en el estado sudoriental de Minas Gerais, el 5 de noviembre de 2015, considerado el peor desastre medioambiental de la historia del país. Según el presidente Lula, esta tragedia podría haberse evitado. «Estamos reparando una desgracia que podría haberse evitado, pero que no se evitó por la irresponsabilidad, por el afán de lucro. Es importante saber que hay problemas climáticos, pero lo que ocurrió en Mariana no fue un problema climático, sino de irresponsabilidad, pura y simple irresponsabilidad», dijo Lula la semana pasada en la ceremonia de firma del acuerdo de renegociación de la presa. A la ceremonia, celebrada en el Palacio presidencial de Planalto, asistieron las empresas mineras Vale y BHP Billiton, cuya empresa conjunta, Samarco, es la implicada en el desastre.

El valor del acuerdo de Mariana asciende a 31.000 millones de dólares. En el total se incluyen los 38.000 millones de reales (6.658 millones de dólares) que las empresas mineras ya han pagado en concepto de indemnización y los 33.500 millones de reales (5.870 millones de dólares) en obligaciones que aún tienen que cumplir. Los pagos están destinados a compensar los daños humanos, medioambientales y de infraestructuras causados por el vertido de una enorme cantidad de residuos mineros tóxicos debido a la rotura de la presa que mató a 19 personas y devastó pueblos enteros. «Espero que las empresas mineras hayan aprendido la lección», dijo Lula, quien también añadió que “habría sido mucho más barato evitar lo ocurrido”.

En el acto, Lula también criticó a la empresa Vale, que pasó de estar controlada por el gobierno hasta 1997 a tener el 91,3% de su capital en manos privadas. “Ya tuve la oportunidad de negociar con Vale cuando tenía dueño, cuando su dueño era el gobierno. Ahora es muy difícil negociar con una empresa cuyo propietario desconocemos”, afirmó. En enero de este año, el gobierno de Lula había intentado imponer a Guido Mantega en el consejo a través de Previ, el fondo de pensiones del banco estatal Banco do Brasil, que tiene dos puestos en el consejo y posee el 8,7% de las acciones. Mantega es el ex ministro de Economía de Dilma Rousseff. Durante su gobierno, el país sufrió la peor recesión económica de su historia.

Foto de Archivo. Vista general de una presa propiedad de Vale SA y BHP Billiton Ltd que reventó, en Mariana, Brasil. 10 de noviembre de 2015 (REUTERS/Ricardo Moraes)

En cuanto a las víctimas del siniestro de Mariana, han anunciado que no se detendrán y que continuarán el proceso iniciado en el Reino Unido, ya que BHP Billiton es anglo-australiana. Según el diario británico The Guardian, 620.000 personas, 46 municipios, 2.000 empresas y 65 instituciones religiosas seguirán luchando por una indemnización de 36.000 millones de libras. «Debemos recordar que inmediatamente después de la catástrofe, BHP hizo ofertas insultantes de 200 dólares a las personas cuyas vidas quedaron destruidas en la catástrofe», declararon los abogados británicos a The Guardian.

Otros casos en Brasil han enfrentado, por un lado, a grandes multinacionales y, por otro, a la población como, por ejemplo, la catástrofe de Maceió, capital del estado brasileño nordeste de Alagoas. El diciembre pasado la mina de sal nº 18 de la empresa petroquímica brasileña Braskem se derrumbó. Braskem posee 35 minas de sal gema en Maceió, donde empezó a funcionar en 1975, durante la última dictadura militar, a pesar de que las autoridades medioambientales lo desaconsejaron en su momento. Al cabo de casi 50 años -la mina dejó de funcionar en 2019- ha llegado el momento de pagar la factura, una factura muy elevada porque las minas se encuentran en una zona de falla geológica y ahora corren el riesgo inminente de derrumbarse. La capital de Alagoas ha declarado el pasado 1 de diciembre el estado de emergencia, la gente se ha visto obligada a abandonar sus casas para siempre y ahora empieza la difícil guerra de indemnizaciones y responsabilidades. Se trata de unas 60 mil personas que han tenido que abandonar 14 mil viviendas desde 2018 en cinco barrios, es decir Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto y Farol. Las primeras grietas importantes comenzaron a aparecer hace cinco años. Sin embargo, en 2016, el Instituto del Medio Ambiente (IMA) de Alagoas había renovado la licencia ambiental para la minería por seis años más.

El logo de Vale SA en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Según informa Laudo Jardim en el diario O Globo, Braskem interpuso este año cientos de acciones judiciales de conciliación en el tribunal de Alagoas contra los damnificados que tuvieron que abandonar sus casas y no aceptaron la propuesta de indemnización. Por lo tanto, será el tribunal el que defina judicialmente los importes de indemnización que se pagarán a los propietarios. La petroquímica argumenta que, sin un acuerdo entre las partes, el tribunal tendrá que establecer los valores mediante un dictamen pericial impugnado por los habitantes. En efecto, los damnificados alegan que las propiedades se calculan según el valor de mercado actual, sin tener en cuenta la devaluación causada por la catástrofe medioambiental. Además, los habitantes impugnan la intención de Braskem de calcular los importes de indemnización por daños morales en función del hogar, independientemente del número de miembros de la familia.

Desgraciadamente, tragedias como la de Mariana o Maceió corren el riesgo de no ser aisladas. La situación es crítica en todo el estado de Minas Gerais, donde al menos 400 minas abandonadas son vistas por los habitantes como una bomba de relojería lista para explotar en cualquier momento. La presa de mayor riesgo es la mina Engenho, propiedad de Mundo Mineração, empresa que dejó de operar en el municipio de Rio Acima hace más de seis años. Desde entonces sin mantenimiento, la única señalización se refiere a carteles que advierten de la presencia de material tóxico utilizado en la extracción de oro, como arsénico y mercurio. Además, el pasado mes de septiembre, Vale informó de que estaba llevando a cabo controles adicionales en la presa Forquilha 3, en la mina Fábrica, en Ouro Preto, también en Minas Gerais, después de que una inspección rutinaria detectara «grietas superficiales». La presa se encuentra en el nivel de emergencia 3, el más alto de la escala de riesgo, y debe ser controlada constantemente. Otras dos presas se encuentran en el mismo nivel de emergencia que la de Ouro Preto y son la Sul Superior, en Barão de Cocais, y la Serra Azul, en Itatiaiuçu, siempre en el mismo estado. Hay otras 29 presas en grado de emergencia 2, todas en Minas Gerais, excepto una en Goiás.

FOTO DE ARCHIVO. Los escombros de la escuela municipal del distrito de Bento Rodrigues, que quedó cubierta de barro después de que reventara una presa propiedad de Vale SA y BHP, en Mariana, Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

Para Carlos Martínez, profesor de la Universidad Federal de Itajubá (Unifei), la situación es «desesperada». Un día llegará la factura, que puede llevar a la quiebra al estado de Minas Gerais de una vez por todas», afirma. «Muchas de estas empresas mineras ya ni siquiera existen. ¿Y quién pagará la factura del desastre medioambiental y social? Los poderes públicos». Según Bruno Milanez, profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora, la legislación brasileña debería impedir que los «aventureros» se dediquen a la minería sin tener en cuenta los peligros medioambientales y sociales. «Varios países con una actividad minera importante exigen que las empresas demuestren su viabilidad económica antes de iniciar la exploración en una zona determinada», explica al diario Correio do Povo. En Brasil, el único organismo público autorizado a definir y modificar los niveles de riesgo de las instalaciones es la Agencia Nacional de Minería (ANM): «Aún queda mucho camino por recorrer para que la ANM reciba las inversiones que necesita para desempeñar realmente el 100% de sus funciones», explica el consultor de Desarrollo Económico e Institucional de la Asociación de Municipios Mineros de Minas Gerais (AMIG), Waldir Salvador, a la revista Veja.

Según el portal periodístico Observatorio de la Minería, la situación también es crítica en las minas de bauxita del estado amazónico de Pará. Las 29 presas construidas en la región han creado alarma en las comunidades que viven en las orillas de los ríos. Los periodistas del sitio se basaron en información inédita obtenida a través de la Ley de Acceso a la Información según la cual, desde 2017, varias presas han sufrido cerca de cincuenta cambios en la clasificación de daños potenciales asociados y clasificación de riesgo (CRI), lo que, según los periodistas, «plantea dudas sobre la fiabilidad de los datos, la supervisión y la seguridad de las estructuras».

A este escenario se suman los riesgos de catástrofes medioambientales. En más de una década, de 2012 a 2023, según el Tribunal de Cuentas de la Unión, el gobierno brasileño no ha gastado el 35,5% de los 33.750 millones de reales (5.913 millones de dólares) previstos por el programa de gestión de riesgos y catástrofes de la protección civil. Según Gerardo Portela, ingeniero experto en la materia, esto es «un despilfarro. Esto demuestra que las autoridades no comprenden la gravedad de estos fenómenos. La percepción del riesgo en Brasil no es algo muy desarrollado culturalmente. Nuestra cultura de seguridad está todavía muy atrasada. Como no comprendemos la gravedad de la situación, a menudo dejamos de invertir», declaró el ingeniero a la agencia Senado Notícias. Según Portela, “Brasil debería tener un ministerio específico para desarrollar proyectos de infraestructuras para hacer frente a los riesgos medioambientales, con un plan nacional que tenga un principio, pero no un final”.