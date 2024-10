Brasil: el candidato de Bolsonaro se perfila como favorito en el balotaje de São Paulo con 58 % de los votos

El candidato de Bolsonaro se perfila como favorito en el balotaje de São Paulo con 58 % de los votos (REUTERS/Felipe Iruata)

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato a la reelección apoyado por el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, ganaría el balotaje en la capital paulista con un 58 % de los votos válidos, según un sondeo publicado este jueves a tres días de las elecciones.

El Instituto Datafolha indicó que el regidor mantiene una amplia ventaja sobre el diputado Guilherme Boulos, aspirante respaldado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y quien tendría un 42 % de los sufragios, excluidos los blancos y nulos, que es como la Justicia electoral realiza el escrutinio.

La encuesta de Datafolha va en línea con las publicadas anteriormente por esa y otras empresas demoscópicas, que coinciden en otorgar la vitola de máximo favorito a Nunes.

Contando los blancos y nulos, Nunes, abanderado del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centro-derecha), también aparece al frente con un 49 % de las intenciones de voto, frente al 35 % que lograría Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Esos 14 puntos de diferencia, cuatro menos que en la anterior publicación, son, sin embargo, la menor ventaja ya identificada por Datafolha entre ambos aspirantes a la Alcaldía de la que es la ciudad más poblada de Suramérica, con 12 millones de habitantes, y que fueron los dos más votados en la primera vuelta, hace tres semanas.

Por otro lado, un 14 % declaró que votará en blanco o nulo y otro 2 % dijo estar indeciso.

El izquierdista candidato a alcalde de Sao Paulo, Guilherme Boulos. Aspirante respaldado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/ARCHIVO)

Los resultados del sondeo de Datafolha, que tiene un margen de error de tres puntos, se obtuvieron a partir de 1.204 entrevistas presenciales a personas de 16 años o más, entre los días 22 y 23 de este mes.

Nunes fue el vencedor de la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 6 de octubre, con un 29,48 % de los votos, frente al 29,07 % que consiguió Boulos, líder del movimiento social de los sintecho.

En tercer lugar quedó el empresario e influenciador ultra Pablo Marçal, candidato autodeclarado “antisistema” y que se quedó a las puertas de la segunda vuelta con un 28,14 %.

Brasil celebrará el domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales en alrededor de medio centenar de ciudades del país.

La cita se perfila en muchas localidades como un pulso entre la extrema derecha que lidera Bolsonaro, inhabilitado por atacar sistemáticamente las instituciones democráticas, y el progresismo que encarna Lula.

Bolsonaro dice que será candidato en 2026

Bolsonaro reafirmó que será el candidato de la derecha en 2026 a pesar de que está inhabilitado hasta 2030 y hace unos días prometió que tiraría la toalla si se mantenía la decisión judicial.

“El nombre es Messias”, respondió Bolsonaro, en referencia su segundo nombre, al ser preguntado por quién sería el candidato que rivalizará con la izquierda en las próximas presidenciales, cuando se encontraba en compañía de otra de las propuestas más comentadas, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Estoy seguro de que ganó”, dijo el ex presidente, aún reconociendo que no puede presentarse. “¿Quién es el sustituto de Lula? No tiene. ¿De Bolsonaro? Hay un montón. He colaborado en formar alianzas, estoy muy feliz por eso”, dijo en una entrevista junto a De Freitas, informa el diario Estadao.

(Con información de EFE)