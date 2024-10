La justicia chilena investiga aplicaciones de préstamos que extorsionan a sus clientes

Los prestamistas piden datos sensibles y terminan tomando el control del celular del cliente.

Tras una serie de denuncias este lunes el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó una carpeta con antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) a fin de que investigue a varias aplicaciones que ofrecen créditos de manera exprés y luego extorsionan a sus clientes, amenazándolos con exponerlos en redes sociales y bombardeándolos con mensajes abusivos.

Además, el ente fiscalizador ofició a Google Play y Apple Store para que eliminen de plano aquellas empresas “que no cumplan con los requisitos mínimos, tanto de la Ley del Consumidor o de otras vigentes”.

Según el Sernac, una vez instalada la aplicación ésta pide diversos datos sensibles para hacer la evaluación del crédito y luego transferirlo. Así, un cliente apurado de dinero puede recibir en pocos minutos un préstamo que va desee desde los $10 mil (USD 11) hasta $1 millón (USD 1,071).

Pero, “la mayoría de estas empresas no existen formalmente o funcionan bajo una fachada dudosa, con domicilios que no se pueden verificar que se encuentran fuera del país”, sostuvieron desde el Sernac.

“El nivel de información al que acceden es muy amplio, incluyendo la agenda de contactos, registro de llamadas, SMS, ubicación, correos electrónicos, uso de la cámara y teléfono, acceso al IMEI, alarmas y notificaciones invasivas, entre otros”, agregaron.

Debido a esto, los cobradores detrás del computador pueden enviar mensajes que son imposibles de eliminar por el deudor, programar la alarma del celular para molestar desde tempranito y hasta bloquear el dispositivo.

Amenazas de muerte

Sin embargo, según expusieron desde el Sernac, las intimidaciones han subido de tono y algunas de ellas ya sobrepasaron la línea. En una de las denuncias, una persona aseguró recibir llamadas sobre un préstamo que ella jamás pidió y, de no pagar, “me amenazan con difundir que soy estafadora por redes sociales”.

En otra acusación, un cliente señaló que el cobrador virtual “me envió más de 100 veces el mismo mensaje”.

A otro cliente que pidió un préstamo y lo pagó en su totalidad le cargaron otros tres créditos “los que no he pagado porque me están cobrando como el triple por los intereses”. También denunció que amenazaron a su familia y que si no pagaba le “harán daño”.

Pero la más grave es la denuncia de una persona que sostuvo que “me atrasé un día en pagar la cuota y comenzaron con llamadas y mensajes cobrándome de una manera enfermiza. Incluso me llegó un mensaje amenazando de muerte y que mis órganos valdrían más que la cuota que les debía”.

Por ahora, desde Google y Apple ya eliminaron al menos 12 aplicaciones, las que de todas maneras serán investigadas junto a las que continúan activas por los delitos de amenazas, prácticas coercitivas y hostigamiento. Ellas son:

- iPréstamos.

- CashFácil.

- CreditoClaro.

- ALFA.

- Dinero Expreso.

- SimpleCash.

- CreditoJusto.

- Autobús Efectivo.

- PresTay.

- Prestela.

- FlashPeso.

- CredMax.

- ECLIP.

- Fincash.

Adermás, otras cinco aplicaciones están en la mira por haber pedido datos sensibles y no haber hecho la transferencia de dinero, o por haber tramitado un préstamo que el cliente no había pedido, a saber:

- Expertos en préstamos.

´- MintMate.

- PrestaBien Pro, Crédito.

- SerCrédit.o

- Tirofacil.

Finalmente, desde el ente fiscalizador que protege a los consumidores hicieron un llamado a no pedir este tipo de préstamos informales, y hacerlo en cualquiera de las compañías debidamente acreditadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).