La India asegura suministros para 60 días de energía ante la crisis en Oriente Medio

Nueva Delhi, 27 mar (EFE).– El Gobierno de la India afirmó que su seguridad energética es "total" a pesar de la inestabilidad en Oriente Medio, asegurando que cuenta con reservas para 60 días y que todas sus refinerías operan actualmente por encima del 100 % de su capacidad.

"La India es un oasis de seguridad energética. Es el cuarto mayor refinador del mundo y el quinto mayor exportador de productos petrolíferos, suministrando combustible refinado a más de 150 países. Al ser un exportador neto, la disponibilidad doméstica de gasolina y diésel está estructuralmente asegurada", aseguró en un comunicado.

A pesar de la escalada bélica que afecta a las rutas tradicionales del Golfo, el Gobierno indio sostiene que la estrategia de diversificación ha neutralizado el impacto en el suministro nacional.

"La India recibe hoy más crudo de sus más de 41 proveedores en todo el mundo que el que llegaba anteriormente a través del estrecho. Los altos volúmenes disponibles en los mercados internacionales han compensado con creces cualquier interrupción. Todas las refinerías indias funcionan a más del 100 % de su capacidad", aseguró.

En cuanto a las existencias físicas, la India tiene 74 días de capacidad de reserva total y "la cobertura de stock real es de alrededor de 60 días en este momento (incluyendo crudo, productos y el almacenamiento estratégico dedicado en cavernas)".

El comunicado también abordó la situación del Gas Licuado de Petróleo (GLP), cuya producción nacional se ha incrementado un 40 % para reducir la dependencia de las importaciones a tan solo 30.000 toneladas métricas diarias.

Finalmente, el Gobierno reiteró que, a diferencia de otras naciones que han recurrido a racionamientos o restricciones de tráfico, la India no contempla medidas de emergencia al considerar que su flujo energético está plenamente garantizado para los próximos meses. EFE