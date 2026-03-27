Fotos Al 100

41 fotos del lanzamiento de WHY NOT Magnetic: inspiración y vanguardia en una noche única

Se trata de la nueva creación de Ricky Sarkany. Las mejores imágenes de la velada junto a familiares, amigos y celebridades

Guardar
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Ricky Sarkany con su esposa, Graciela Papini, durante el lanzamiento de las nuevas fragancias (Fotos: Jaime Olivos)
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Hernán Nisenbaum y Luli Drozdek
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Cale Ruggeri y Clara Sarkany
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Coco Fernández, Ricky Sarkany, Fernando López, Paul Starc y Mariano Escobar
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Claudia Villafañe con la nueva fragancia
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Ricky Sarkany junto a su hija Josefina
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Calu Rivero y Ángelo Mutti Spinetta fueron protagonistas de la campaña y musicalizaron la noche
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Calu Rivero con Clara y Josefina Sarkany
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Benicio Mutti Spinetta
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Ángelo Mutti Spinetta fue otra de las figuras del lanzamiento junto a Calu Rivero
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Valu Cervantes asistió a la gran noche
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
El futbolista Leandro González Pírez y su esposa Meli Dibos
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Agustina Casanova
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La música a cargo de Calu Rivero y Ángelo Mutti Spinetta
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Sandro Scaramelli
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
El DJ Ale Kis puso la música en la segunda parte de la noche
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La campaña invita a experimentar la seducción genuina basada en la confianza y la autoafirmación, transformando el uso del perfume en un acto personal
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Milo González
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Tito Leconte y María Emilia Anderica
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Sol Rivas
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Claudia Villafañe y los futbolistas Leandro González Pírez, Tiago Palacios y Leonardo "Colo" Gil
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
WHY NOT Magnetic responde al deseo por fragancias que reflejan la identidad propia y promueven nuevas formas de expresión auténtica y poderosa
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La modelo Stephanie Montero
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Luchi Patrone, ex Gran Hermano
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Celebridades, familiares y amigos llegaron para disfrutar la velada
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
El Purre con Malena Ratner
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Madison Segreti
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Las nuevas fragancias de Sarkany
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Luz Tito, ex Gran Hermano
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La influencer Valentina Chait
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Avi Rodríguez
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Cande Molfese
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La bailarina Justina Lombardi
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Martina Stewart
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Emi Buela, influencer
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Sofía Fernández asistió al evento
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Ricky junto a Franco Pellegrini
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Cale Ruggeri con el nuevo perfume
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Tomi Raimon en el evento con Ricky Sarkany
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
Pri Mora
Lanzamiento Ricky Sarkany perfume
La filosofía "Why Not" creada por Ricky Sarkany impregnó la noche

*Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Ricky SarkanyWHY NOT MagneticPerfumeFraganciasúltimas noticiasFotos

Últimas noticias

Compró un lavarropas y tres veces le quisieron entregar uno golpeado: la Justicia condenó al local

Compró un lavarropas y tres veces le quisieron entregar uno golpeado: la Justicia condenó al local

El PJ afronta una discusión interna sobre la continuidad de las PASO: las posturas y necesidades

Reforma laboral: se demora la reglamentación de la ley y algunos artículos clave aún no se pueden aplicar

Causa $LIBRA: cuánto costaban los eventos frustrados que eran promocionados con la imagen de Milei

Las nuevas fragancias de Ricky Sarkany que potencian el magnetismo y la autenticidad en cada encuentro

Infobae América

Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

Los tesoros de la Colección Helft deslumbran en una muestra que recorre medio siglo de arte

Un emocionante ejercicio de reinterpretación del pasado familiar, en busca de la dignidad perdida

Qué leer gratis: la vida de Jesús, claves para la autoestima y la invasión que generó una histeria colectiva

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

TELESHOW

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie