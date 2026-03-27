41 fotos del lanzamiento de WHY NOT Magnetic: inspiración y vanguardia en una noche única

27 Mar, 2026 00:29 a.m. EST
Ricky Sarkany con su esposa, Graciela Papini, durante el lanzamiento de las nuevas fragancias (Fotos: Jaime Olivos) Hernán Nisenbaum y Luli Drozdek Cale Ruggeri y Clara Sarkany Coco Fernández, Ricky Sarkany, Fernando López, Paul Starc y Mariano Escobar Claudia Villafañe con la nueva fragancia Ricky Sarkany junto a su hija Josefina Calu Rivero y Ángelo Mutti Spinetta fueron protagonistas de la campaña y musicalizaron la noche Calu Rivero con Clara y Josefina Sarkany Benicio Mutti Spinetta Ángelo Mutti Spinetta fue otra de las figuras del lanzamiento junto a Calu Rivero Valu Cervantes asistió a la gran noche El futbolista Leandro González Pírez y su esposa Meli Dibos Agustina Casanova La música a cargo de Calu Rivero y Ángelo Mutti Spinetta Sandro Scaramelli El DJ Ale Kis puso la música en la segunda parte de la noche La campaña invita a experimentar la seducción genuina basada en la confianza y la autoafirmación, transformando el uso del perfume en un acto personal Milo González Tito Leconte y María Emilia Anderica Sol Rivas Claudia Villafañe y los futbolistas Leandro González Pírez, Tiago Palacios y Leonardo "Colo" Gil WHY NOT Magnetic responde al deseo por fragancias que reflejan la identidad propia y promueven nuevas formas de expresión auténtica y poderosa La modelo Stephanie Montero Luchi Patrone, ex Gran Hermano Celebridades, familiares y amigos llegaron para disfrutar la velada El Purre con Malena Ratner Madison Segreti Las nuevas fragancias de Sarkany Luz Tito, ex Gran Hermano La influencer Valentina Chait Avi Rodríguez Cande Molfese La bailarina Justina Lombardi Martina Stewart Emi Buela, influencer Sofía Fernández asistió al evento Ricky junto a Franco Pellegrini Cale Ruggeri con el nuevo perfume Tomi Raimon en el evento con Ricky Sarkany Pri Mora La filosofía "Why Not" creada por Ricky Sarkany impregnó la noche
*Fotos: Jaime Olivos