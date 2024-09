El canciller uruguayo consideró un “delirio” la idea de Maduro sobre Navidad: “Ha perdido el sentido de la realidad”

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini (EFE/ Gastón Britos)

El gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou cuestionó, desde el primer momento, el fraude electoral de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Su canciller, Omar Paganini, ha sido uno de los principales críticos de Nicolás Maduro, al que ha definido como un régimen “aislado” que no tiene “ninguna validez”. El adelanto de la Navidad decretado por el presidente dio margen para nuevas críticas desde Uruguay.

“Me parece que es una locura, básicamente un delirio. Lo que muestra es un régimen que ya ha perdido el sentido de la realidad. Esto es realismo mágico. Son señores que les parece que le pueden decir al mundo que ganaron unas elecciones que todo el mundo sabe que no ganaron; que les parece que pueden decirle al mundo que un señor profesor diplomático en realidad es el responsable de una gran conspiración para hacer caer el sistema electoral venezolano; y ahora, para demostrar su locura, dicen que la Navidad es el 1° de octubre. Es un delirio total. Este régimen está encerrado en su locura”, dijo Paganini, entrevistado en el programa VTV Noticias.

Maduro decretó el adelanto de la Navidad para octubre

A raíz del pedido de detención de Edmundo González Urrutia, Paganini dijo que la situación en Venezuela es “muy extrema”. “Esto es una especie de huida hacia adelante del régimen. Cada cosa que pasa es peor de lo que pasaba antes”, dijo, y enumeró: “Empezaron prohibiendo que María Corina se presente a las elecciones, cuando era una candidata con mucho apoyo. Después, ella quiso proponer a Corina Yoris y no la dejaron inscribirse por una triquiñuela administrativa. Ahí ya nos pronunciamos en contra las dos veces”.

Estos hechos, afirmó el canciller, eran una muestra de lo que se vendría en Venezuela. “Cuando llegó el momento de las elecciones, el régimen se decidió por el fraude porque era notorio que iba a perder. De apuro hicieron un escrutinio cerrado y anuncian la victoria de Nicolás Maduro, a quien proclaman presidente sin haber cerrado el escrutinio ni haber mostrado un resultado creíble”.

Paganini dijo que la maniobra de la oposición de fotocopiar un 80% de las actas fue “brillante”, que provocó que el régimen buscara otras formas de “justificarse”. “Está claro que no las va a mostrar porque lo que quiere es el fraude”, declaró el ministro.

El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en una foto de archivo.EFE/ Luis Carlos Sánchez

Que Maduro haya recurrido al Tribunal Supremo Judicial fue, para Paganini, otra “triquiñuela” del régimen. “No tiene valor. Nadie lo reconoció”, sentenció el canciller uruguayo. La orden de captura del candidato de la oposición es el “premio mayor” del régimen de Maduro y tiene detrás argumentos ridículos, como el de usurpación de la autoridad.

Paganini dijo que la estrategia que persiguen los países es denunciar la situación para que el gobierno de Maduro no sea legitimado. Así, el régimen deberá decirle “al mundo” que tiene que buscará “encontrar una salida”.

“Esto no alcanza porque con las dictaduras no alcanza. Que la gente no los quiera es lo que sucede en las dictaduras. Pero por lo menos no se legitima la situación. Se debería abrir después un proceso de negociación que en el fondo depende mucho de lo que pase dentro de Venezuela y de que el régimen pierda apoyo también de los pocos sectores que quedan que lo apoyan”, señaló.

Paganini dijo que tanto él como el presidente Luis Lacalle Pou mantienen de manera informal conversaciones periódicas con la líder opositora Corina Machado. “Yo le dije a María Corina –y también el presidente– que Uruguay es un país de asilo. Otro problema es que ellos no lo quieren hacer de esa manera y nosotros creemos que es encomiable la actitud de un líder democrático que dice que quiere estar en Venezuela, con su gente y defendiéndose”, comentó. Sin embargo, Paganini aseguró que esta salida puede tener problemas logísticos ya que el gobierno venezolano no quiere otorgar el salvoconducto.