Gabriel Boric enviará la semana próxima su proyecto de reforma de pensiones al Parlamento chileno

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, tiene la difícil tarea de lograr la aprobación de la reforma de pensiones del Gobierno de Boric.

(Desde Santiago, Chile) El Gobierno de Gabriel Boric está decidido a sacar adelante su Reforma de Pensiones, una promesa de campaña del mandatario que es fuertemente resistida por la oposición. Este martes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que la próxima semana el Gobierno pondrá en discusión inmediata el proyecto de ley a fin de agilizar su trámite legislativo, pero desde la derecha volvieron a mostrar los dientes.

“La próxima semana, como gobierno, vamos a poner en votación la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado. No hay más espacios para dilaciones, queremos avanzar, ya han habido importantes conversaciones desde el inicio del período de este Gobierno hasta la fecha”, informó en su vocería diaria la ministra Vallejo.

“Por lo tanto consideramos que ya es momento de votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, para que rápidamente sea votada la idea de legislar en la sala del Senado, y empiece entonces el trámite en particular de vuelta en la Comisión de Trabajo del Senado”, indicó.

Según la autoridad de gobierno, “el presidente ha pedido expresamente que esto ya empiece a entrar en su recta final. Cada vez que el presidente sale a alguna comuna o localidad, se encuentra con un adulto mayor que le pregunta qué pasa con las pensiones, cuándo van a poder aumentarlas. Por lo tanto, independiente de las diferencias que tiene la oposición con esta reforma de pensiones, necesitamos empezar a concretar”, remató.

Cabe recordar que el proyecto de ley fue despachado por la Cámara de Diputados el 24 de enero pasado, pero sin la distribución del 6% propuesta por el Gobierno: un 3% para solidaridad y el otro 3% para cuentas de cotización individual. La iniciativa no ha tenido avances en la Comisión de Trabajo del Senado, presidida por Iván Moreira (UDI).

Críticas de la oposición

Desde la oposición alzaron la voz y advirtieron que hay un programa de trabajo donde aún quedan temas por dilucidar, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la rentabilidad de los fondos de pensiones y la viabilidad del seguro de longevidad. También está en veremos qué resolverá la comisión técnica, una instancia de expertos que ha estado sesionando en paralelo y que aún no termina su labor.

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró en su cuenta de X que el contenido del actual proyecto es “idéntico al rechazado en casi todas sus partes por los diputados”, y advirtió que “sin acuerdos en temas relevantes ni respeto a plazos, el Gobierno se expone imprudentemente a un rechazo”.

José Miguel Durana, senador UDI, también se mostró contrario a la idea: “La ministra Vallejo no tiene autoridad moral para exigir urgencias en la reforma de las pensiones. Les recuerdo que fue su sector político quien aportilló una y otra vez el proyecto de reforma presentado por el gobierno del presidente Piñera y fue nuestro sector político quienes con mucho esfuerzo logramos sacar la Pensión Garantizada Universal (PGU), que ha sido el más importante apoyo real para nuestros adultos mayores. Hoy, por supuesto que estamos en la línea de avanzar, pero queremos ser drásticos en cimentar pilares fundamentales”, apuntó.

Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, recalcó que “lo razonable, lo sensato en un tema tan importante, es esperar que ambas comisiones terminen su trabajo. Mientras ello no ocurra, simplemente el proyecto no tiene contenido. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó un título sin contenidos y, por lo tanto, no resulta razonable votar cosas cuyo contenido ignoramos, así es que esperamos que el Gobierno recapacite”.

Incluso desde el oficialismo recordaron que el gobierno no tiene mayoría ni en la Comisión de Trabajo ni en el Congreso. “El Gobierno creo que no puede tener actitudes de apresuramiento respecto a una reforma que se está efectuando en minoría”, anotó el senador socialista Gastón Saavedra, miembro de la Comisión de Trabajo.

“Hay un procedimiento que está acordado por los integrantes de la Comisión de Trabajo y es que termine su funcionamiento la comisión técnica que eso está estipulado hacia fines de mes. Con ello, entonces construir un acuerdo político y de ahí proceder a votar, esperamos, dentro de los primeros 15 días del mes de julio. Eso es lo que está establecido y esperamos que en definitiva tengamos la paciencia necesaria, pero al mismo tiempo el compromiso para llevar a cabo esta tarea”, remató salomónico.

La Reforma de Pensiones es una de las promesas de campaña del presidente Boric.

Urgencia legislativa

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, insistió este miércoles que el proyecto estrella del Gobierno se pondrá cuesta arriba de no haber avances antes de las elecciones municipales de octubre próximo.

“Si llegan las elecciones municipales no vamos a lograr sacarlo”, advirtió en el marco del encuentro RedActiva, y recordó que eso fue lo que ocurrió el año pasado con el fallido plebiscito constitucional.

“Si bien la oposición señaló que después del plebiscito, sin falta, lo resolvíamos, no fue así. Entonces, hay que aprender de lo que nos ha pasado”, advirtió la titular de Trabajo.

Finalmente, la autoridad de Gobierno se mostró optimista por el resultado de la votación la próxima semana ya que, a su parecer “hay unas poquitas cosas en las que no estamos de acuerdo con la oposición”, remató Jara.