Renunció el líder del oficialista Partido Nacional de Uruguay: lo acusan de interferir en la designación de una fiscal

El líder del oficialista Partido Nacional de Uruguay, Pablo Iturralde, renunció tras conocerse chats en los que confirmaba haber interferido en la designación de una fiscal (EFE)

El presidente del Partido Nacional de Uruguay, Pablo Iturralde, renunció este jueves al cargo tras conocerse unas conversaciones con el ex senador Gustavo Penadés, objeto de una investigación por presunto abuso y explotación sexual de menores, en las que intentó beneficiarlo por medio de la designación de una fiscal amiga.

“En virtud de la divulgación de una conversación privada y personal, y para no comprometer a mis compañeros ni al funcionamiento institucional de mi partido, he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como Presidente del Directorio del Partido Nacional”, escribió en sus redes sociales.

“Dada la sensibilidad política del asunto, (debo) priorizar el interés del país (sobre) una pretensión personal. Desde mi juventud he militado por el Partido Nacional, como lo seguiré haciendo siempre. Ha sido un enorme honor para mí ser Presidente del Directorio de mi partido, tarea a la que me he dedicado en los últimos años en cuerpo y alma, movido por la convicción de que somos la mejor herramienta para transformar positivamente la vida de los uruguayos”, continuó.

No obstante, sostuvo que las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas” y solicitó a la Justicia iniciar las pertinentes investigaciones para demostrar que no ha tenido ningún tipo de “incidencia en la designación del fiscal” del caso y que “no quede ninguna duda sobre este episodio”.

Las conversaciones en cuestión se remontan a marzo de 2023, casi tres años después de que asumiera en el cargo y al poco tiempo de que se conociera la denuncia de un militante del partido contra Penadés, quien se encuentra en prisión preventiva.

Penadés, en prisión preventiva, está siendo investigado por la Justicia por presunto abuso y explotación sexual de menores, tras la denuncia de un miembro de su partido

Entonces, el acusado se quejó del nombramiento en primera instancia de la fiscal Mariana Alfaro e Iturralde intervino para conseguir la designación de alguien más favorable a su aliado político.

“Esta (Alfaro) es una gran HDP. Fue la que pidió el allanamiento a Azul por tema violación y está con tema Océano. Le tiré a matar hoy y se cagó. Entendió el msj. La que sigue es Ghione. Si hay una lógica, se la tendrían que dar a ella. Ghione es mi amiga”, escribió Iturralde según se lee en uno de los chats, a lo que obtuvo la respuesta de “ojalá”.

Un día más tarde, la Fiscal fue efectivamente apuntada al caso y las partes lo celebraron. “Se lo dieron a Alicia Ghione. Me acaba de llamar. Me pidió tu número. Es de total confianza. Gran tipa”, le comunicó Iturralde.

A pesar de las pruebas expuestas en las últimas horas, el ahora ex Presidente de los “blancos” sostuvo su inocencia. “A lo largo de mi carrera política he defendido en todas las instancias las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia, y esta no ha sido la excepción”, mencionó en su comunicado.

Por su parte, la fiscal Ghione desestimó este escándalo y, aunque reconoció que se conoce “de toda la vida” con el político, también sostuvo que se trata de una “campaña sucia”. Duermo “en paz”, aseguró.

Alicia Ghione reconoció su amistad con Iturralde pero negó haber sido apuntada en el caso tras su interferencia

Mientras el Directorio del partido coordina una reunión para determinar quién quedará al frente de la formación, el pre candidato y principal favorito -según las encuestas- del Partido para las elecciones, Álvaro Delgado, valoró la decisión de Iturralde. “Obviamente, hoy salen a la luz algunas publicaciones privadas (de las) que nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del Presidente del Directorio”, comentó.

En tanto, desde la oposición aprovecharon este episodio para cargar contra el oficialismo. Yamandú Orsi, uno de los tres aspirantes por el Frente Amplio, sostuvo que la salida del político era “lo mínimo que se podía esperar” y alertó que los chats filtrados comprometen también a la gestión actual de Luis Lacalle Pou.

También, Carolina Cosse, la intendente de Montevideo por el mismo partido, sostuvo que se trata de “un nuevo escándalo” grave del Gobierno. “Que el presidente de un partido político intente presionar a la Justicia es un hecho grave. Si además se trata del partido político que gobierna, cree que puede configurarse una crisis política que afecta lo institucional. Creo que no es lo que la ciudadanía espera ni lo que se merece de la política ni de los políticos”, dijo.

(Con información de EFE y Europa Press)