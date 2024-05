Vio a un ciclista robar a una mujer, lo persiguió en su moto, chocó al ladrón, y la policía le agradeció por su acción

Un hombre que manejaba una moto persiguió a un ladrón que le robó el celular a una mujer cerca del Palacio Legislativo, en Montevideo

(Desde Montevideo, Uruguay) - Un motociclista que esperaba en un semáforo de Montevideo vio cómo una mujer corría detrás de un hombre en bicicleta, gritando porque le había robado el celular. Cuando pasa por su lado, intenta hacerlo caer pero no lo logra y el delincuente sigue corriendo. Entonces, decidió iniciar una persecución sobre él para recuperar lo robado.

El episodio ocurrió en las avenidas que rodean al Palacio Legislativo –la sede del Congreso uruguayo, una zona que en general es muy transitada en la capital del país– y se hizo viral en TikTok porque el hombre llevaba una cámara que filmó su recorrido.

Cuando la luz cambia a verde, el motociclista da vueltas por las avenidas de la zona hasta que se encuentra con el delincuente, a quien le choca en la rueda de atrás de la bicicleta y lo hace caer. En la vereda en la que cae había un par de policías, que lo detienen. El conductor de la moto se acerca a hablar con ellos y les cuenta que lo había visto de lejos. “¿Qué se mandó este?”, le pregunta el policía. “Le robó a una muchacha el teléfono”, contestó. “Pegué la vuelta por eso mismo, porque vi que el otro policía lo corrió”, contó.

El funcionario policial le dijo que le agradecía “pila” porque “no todos se la juegan” como lo había hecho él. “¿Sabés lo que es? Estos locos están de vivos”, respondió el motociclista. “Hicimos la buena acción del día”, celebró el policía. Luego, el funcionario comprobó que la moto no tuviera nada. El choque había sido muy leve y el vehículo no tuvo ningún daño.

La fiscal de Flagrancia Brenda Puppo fue quien siguió el caso y consiguió que la Justicia condenara al joven por hurto especialmente agravado debido al arrebato. El ladrón deberá estar de cuatro a cinco meses en prisión, informó la fiscal a El Observador.

Puppo recibió el caso por estar de turno y no obtuvo información de la persona que había ayudado en el arresto, solo el hecho y el detenido. Sin embargo, destacó que lo que hizo el hombre que iba en la moto “no es ilegal” porque se trata de un “arresto ciudadano”. El hombre ayudó a la detención del muchacho. Es una manera de colaborar. Mucha gente lo hace”, destacó.

“La detención se produce cuando llega la Policía y lo detiene formalmente. El ciudadano común lo retiene ahí, lo mantiene quietito y la Policía viene. De esos hay miles de casos”, informó.

Otro caso viral

Un hombre de 30 años agrede a una mujer de 46 y luego es declarado inimputable en Montevideo (Facebook Uruguay Comunica)

Otro video de un intento de robo se hizo viral esta semana. Un hombre de 30 años que vivía en la calle agredió brutalmente a una mujer que caminaba por el Centro de la capital uruguaya rumbo a su segundo trabajo en la noche del domingo. En las imágenes se ve que un primer hombre se acerca a ayudar, pero luego se va y deja a la víctima con el agresor, quien la golpea en el suelo. Después llegaron otras personas que sí apartaron al delincuente y ayudaron a la mujer.

“Iba a trabajar, compré cigarros y el muchacho me pidió. Le fui a dar porque vio que yo tenía. Pensé: ‘Si se lo niego, me va a pegar’. Empezó a seguirme y me pedía plata. Y me empezó a pegar”, contó la mujer al noticiero Subrayado de Canal 10. “Dame plata o te saco muerta”, le decía el hombre.

Este caso también cayó en la Fiscalía de Flagrancia. La fiscal Gabriela Peraza pidió una pericia psicológica del agresor y el análisis determinó que el hombre no estaba en condiciones de ir a un juicio y que debía ser internado de urgencia en el Hospital Vilardebó, un sanatorio psiquiátrico de Montevideo.