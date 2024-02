Chile despide a Sebastián Piñera: funcionarios y allegados rinden tributo al ex presidente en Santiago

Así era recibido el cuerpo de Piñera, este miércoles por la tarde (Crédito: 24 Horas TVN)

Los restos del ex presidente chileno Sebastián Piñera ya están en el ex Congreso, en el Salón de Honor, donde cientos de seguidores, políticos y allegados se acercan para rendir tributo y dar su último adiós. El féretro llegó pasados diez minutos de las 16:00 horas y fue recibido entre aplausos, con una importante escolta de Carabineros.

El ataúd fue ingresado al edificio cerrado y cubierto con una bandera de Chile pero, una vez en el Salón, fue abierto para todos los que se acerquen al velatorio, hasta las 19:00 horas, en principio.

A lo largo de la tarde, distintas figuras políticas y familiares visitaron a Piñera. Pocos minutos después de su ingreso al ex Congreso se vio a los ex secretarios de Estado Rodrigo Delgado, Rodrigo Hinzpeter, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, quienes incluso doblaron la bandera del féretro.

El féretro ingresó al Salón con una guardia de Carabineros y cubierto por una bandera de Chile, antes de ser abierto para quienes se acerquen a dar su último adiós (REUTERS)

Blumel declaró al medio 24 Horas que lo que estaba viviendo era “impresionante, realmente fuerte”. “Me tocó estar en muchas ceremonias con él, en muchos momentos de su primer y segundo gobierno, y esto realmente es fuerte pero, por lo menos, reconforta el ánimo, el espíritu, ver el cariño de la gente y el reconocimiento”, agregó.

También se identificó a Javier Macaya, Evelyn Matthei, María José Hoffmann, Jaime Bellolio, Patricio Melero, Ximena Rincón, Jorge Tarud y Katerine Montealegre, militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) realizando una guardia de honor junto a los simpatizantes de Evópoli Gloria Hutt, Juan Carlos González, Camila Merino, Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga.

Al igual que ellos, se sumaron a la guardia ex ministros de Piñera durante su gestión, entre ellos Cecilia Pérez, Juan José Ossa, Cristian Monckeberg, Emilio Santelices, Mario Desbordes y Nicolás Monckeberg.

Junto a políticos y funcionarios, cientos de simpatizantes se acercaron al ex Congreso (REUTERS)

Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, también se acercó hasta el ex Congreso y, a su salida, se mostró emocionado por la fuerte presencia en el lugar. “Es un momento bien difícil, nunca me imaginé que me iba a tocar tener que abrir el Salón de Honor para recibir a alguien con quien trabajé tanto tiempo. De alguna manera, valoro esa energía, esa fuerza, ese ánimo, ese no darse nunca por vencido, no bajar los brazos”, dijo.

Pasadas las 17:30 horas se sumaron los alcaldes de Maipú, Renca, La Pintana y San Ramón, Tomás Vodanovic, Claudio Castro, Claudia Pizarro y Gustavo Toro, para “compartir y acompañar en el dolor a los seres queridos del ex Presidente”. “Creemos que le hace bien a las instituciones y a la democracia. Es un gesto republicano de parte de todos los alcaldes y las alcaldesas que, indistintamente de nuestro color político hemos querido hoy día estar acompañando en el dolor a los seres queridos (de Piñera) y dando una muestra de que queremos estar cerca de la familia y de todo el pueblo de Chile”, sumó Vodanovic.

El círculo íntimo de Piñera también estuvo presente, entre ellos su esposa, Cecilia Morel, sus hijos y hermanos, Magdalena y Miguel, quienes agradecieron las muestras de cariño de la gente. “No tengo palabras en este momento, el dolor es muy fuerte, sólo agradecerle a todo Chile el cariño, muy triste”, declaró Miguel.

La familia de Piñera estuvo presente en el ex Congreso y agradeció el cariño del pueblo chileno (REUTERS)

El presidente Gabriel Boric no estuvo presente este jueves ya que, según confirmó en horas de la tarde, participará del funeral de Estado previsto para este viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago. Lo mismo hará el embajador argentino Leopoldo Sahores. Concluida la misa allí, los restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo.