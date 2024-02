Elecciones en El Salvador: una candidata pidió el recuento de votos y la renuncia del Tribunal Supremo Electoral

La diputada Claudia Ortiz, líder de la oposición salvadoreña y candidata en las elecciones presidenciales, cuestionó el accionar del Tribunal Supremo Electoral durante la jornada electoral del domingo

La diputada y candidata opositora Claudia Ortiz pidió este lunes un recuento de votos de las elecciones realizadas el domingo en El Salvador, ante los fallos registrados en la transmisión de los resultados preliminares de las actas enviadas por las juntas de votación, motivo por el cual su partido, Vamos, exigió la renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“El Tribunal tenía una tarea para este domingo y fracasó rotundamente”, señaló Ortiz en una entrevista en una radio local.

La diputada compartió que, “según reportes que hemos obtenido de nuestra gente, muchos centros de votación no tenían acceso de internet, a nivel nacional no ha habido conexión para procesar las actas, no se tenían computadoras suficientes para poder ingresar los datos y en donde habían el sistema les falló”.

Recordó que el TSE ha tenido un presupuesto de 70 millones de dólares para el proceso de las elecciones generales en El Salvador -para las presidenciales y legislativas del 4 de febrero y para las de concejos municipales del 3 de marzo-, y en la elección del domingo “ha fracasado rotundamente”.

“Estamos exigiendo que se cuente acta por acta, voto por voto, en presencia de los partidos políticos, del Tribunal Supremo Electoral, de la observación internacional, de la comunidad internacional y de la opinión pública en general”, dijo y apuntó que “por dignidad y respeto” los magistrados deben renunciar.

La diputada Claudia Ortiz exigió el recuento de votos en El Salvador (REUTERS/Jessica Orellana) REUTERS

Ortiz aseguró que “el tribunal no solo administra una elección, sino que es árbitro de justicia electoral, y todo este proceso ha estado plagado de irregularidades que inclinan la cancha hacia un partido político de manera injusta”.

El ente colegiado reconoció la madrugada de este lunes múltiples acciones que dificultaron el desarrollo de las actividades de transmisión de los resultados preliminares desde los centros de votación, por lo que acordó la emisión manual de las actas preliminares.

Esto quiere decir que los integrantes de las juntas de votos realizaron un recuento manual, por la falta de internet, fallas en el sistema de transmisión y otras fallas logísticas, y también hicieron un llenado manual de las actas. El TSE ordenó a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las mesas para el escrutinio electoral, a elaborar las actas de forma manual. Las actas deberán ser escaneadas y fotografiadas como evidencia y posteriormente enviadas al TSE de forma física y fotográfica.

El TSE ha ordenado este lunes el retiro de las actas originales de cierre y escrutinio de las juntas de votos para dar paso al escrutinio final que, de acuerdo con el calendario electoral, debe realizarse entre el 6 y 15 de febrero.

Marcela Villatoro, diputada y candidata de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló en un mensaje en la red social X que “debido a las fallas evidentes en el sistema de transmisión y la ausencia de actas, el tribunal debe iniciar a la brevedad el escrutinio final basado en papeletas de votación y no en actas”.

“Las actas no son fiables”, añadió.

Bukele dijo que El Salvador será el primer país con “un partido único en un sistema plenamente democrático” (REUTERS/Jose Cabezas) REUTERS

El Tribunal Electoral realiza el escrutinio preliminar de las actas de votación de la elección de presidente, el cual lleva un avance de un 70% favoreciendo al mandatario Nayib Bukele con más de 1,66 millones de votos.

Bukele se autoproclamó la noche del domingo como ganador de la Presidencia con más del 85% de votos y adelantó, aún sin datos oficiales, que Nuevas Ideas seguiría dominando la Asamblea Legislativa con 58 diputados de un total de 60.

No obstante, el Tribunal Electoral lleva procesado únicamente el 5% de las actas de los votos legislativos.

Los magistrados del TSE brindaron una conferencia de prensa la noche del domingo, pero hasta el mediodía de hoy ninguno se ha pronunciado sobre las muchas y serias denuncias de irregularidades en el proceso de las elecciones presidenciales y legislativas.

