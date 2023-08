La ex primera dama Torres aún no reconoció la victoria presidencial de Arévalo en el balotaje en Guatemala

La ex primera dama y candidata presidencial Sandra Torres, en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

La ex primera dama y candidata presidencial Sandra Torres Casanova cumplió este lunes ocho días sin reconocer la victoria del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tras el balotaje realizado el pasado 20 de agosto.

Torres Casanova, ex presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no aparece desde que acudió a votar en la capital guatemalteca y evitó responder sobre si aceptaría la derrota si los resultados electorales no le eran favorables.

El pasado viernes, el abogado Carlos López de la UNE denunció a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestas anomalías en la transmisión de datos durante la jornada electoral del 20 de agosto.

Bernardo Arévalo (Europa Press)

La agrupación política alegó que podría existir duplicidad de actas, sin embargo no especificaron en cuales y pidieron que se realice un análisis forense del sistema de transmisión de datos utilizado.

La experimentada política, de 67 años, fue superada por el progresista Arévalo de León, del Movimiento Semilla, quien obtuvo 2,4 millones de votos sacando una ventaja de 21 puntos porcentuales a Torres Casanova que se adjudicó 1,5 millones de sufragios.

La ex primera dama del presidente Álvaro Colom (2008-2012) acumula tres derrotas consecutivas en las elecciones presidenciales de Guatemala entre 2015, 2019 y 2023.

Por su parte, Arévalo de León tomará posesión el próximo 14 de enero y gobernará la nación centroamericana hasta 2028, en sustitución del actual presidente, Alejandro Giammattei.

Fiscalía de Guatemala allana casa de ex fiscal anticorrupción

Manifestantes sostienen carteles durante una protesta frente a la sede del Ministerio Público (EFE/Esteban Biba)

El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala capturó este lunes a la abogada Claudia González, defensora del ex fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que se encuentra exiliado en Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada del Supremo Blanca Stalling.

“Esta es una acusación totalmente falsa”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada al Organismo Judicial de la capital guatemalteca.

El operativo y detención de González estuvo a cargo de la fiscalía de asuntos internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.

En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del ex fiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

“Lamento que el Ministerio Público siga con esto y ya sabemos que es usual que usen el sistema para mantenernos en prisión”, agregó González.

Además, la Fiscalía allanó la casa de los padres del ex fiscal Juan Francisco Sandoval.

Sandoval rechazó las acciones de la Fiscalía y aseguró que estaban “amedrentando a mis padres, quienes son adultos de la tercera edad” por supuestos casos donde ellos no están involucrados.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.

(Con información de EFE)

