Un dirigente del MAS negó que Evo Morales haya caído por un golpe de Estado

Evo Morales (Crédito: Luciano González)

La intensa campaña del ex presidente Evo Morales, dentro y fuera de Bolivia, para asegurar que en 2019 fue depuesto por un “golpe”, es ahora refutada por un dirigente de su propio partido, lo que despierta esperanzas de unos 255 presos por esa causa.

El primer diputado del Movimiento al Socialismo, “jefe de bancada”, Andrés Flores, reveló que en noviembre de 2019, después de que la OEA identificara 27 casos de fraude electoral en favor de Morales en las elecciones realizadas un mes antes, éste instruyó a los dirigentes del partido que le pidieran públicamente que renuncie al cargo de presidente.

Si es así, dicen la ex presidente Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, ambos en la cárcel, acusados de haber conspirado en el “golpe” de 2019, la justicia debería ordenar que los liberen de inmediato.

En las redes sociales se repite aquel axioma jurídico que dice “a confesión de partes, relevo de pruebas”, por lo cual los acusados de haber participado en aquel “golpe”, ahora negado, no necesitan mostrar pruebas de inocencia, y deben ser liberados.

El también ex presidente Carlos Mesa llegó a decir que, con la revelación del diputado Flores, lo que ocurrió en noviembre de ese año no fue un “golpe”, sino un “autogolpe”, por lo que habría que procesar a Evo Morales.

Por el momento, la justicia no lo entiende así, o no se ha enterado de la denuncia de Flores, porque decidió pedir tres meses más de “detención preventiva” para la señora Áñez, que ya lleva dos años presa, siempre dentro de los procesos por el presunto “golpe” contra el cocalero.

El diputado Flores dijo que en aquellos días tensos de 2019, en El Alto de La Paz, Morales instruyó a todos los participantes del “Pacto de Unidad” del MAS que pidan públicamente su renuncia, lo que no fue necesario, porque el cocalero decidió huir del país a bordo de un avión enviado por el presidente de México.

El presidente boliviano, Luis Arce, con el ex mandatario Evo Morales (AP Foto/Juan Karita/Archivo)

Flores, que ahora dice estar recibiendo amenazas de muerte, dio los nombres de todos los dirigentes masistas a los que Morales habría dado esas instrucciones, pero no quiso entrar en detalles de la razón que habría tenido el cocalero para hacer ese pedido.

Lo que sugiere Mesa es que el cocalero estaba seguro, como lo estaba todo el país, de que en una eventual segunda vuelta perdería por una amplia diferencia –enfrentado a Mesa, precisamente–, por lo que llegó también a proponer que se llame a nuevas elecciones, pero en eso se produjo su precipitada partida hacia México.

En las redes sociales se lee también que un eventual proceso contra Morales tendría que incluir cargos por la instrucción que él dio desde México a su lugarteniente Andrés Yujra, por teléfono, para que los masistas hagan cercos alrededor de todas las ciudades de Bolivia para impedir el ingreso de alimentos.

La denuncia de Flores perjudica a Morales en su rivalidad con el presidente Luis Arce para definir cuál de ellos será el candidato del MAS en las elecciones de 2025.

Luis Arce está seguro de haber ganado la partida, incluso por los mensajes que ambos recibieron de los gobernantes de Cuba el 1 de julio, cuando fueron convocados por la cúpula castrista. Arce fue recibido por el presidente Miguel Díaz-Canel y Morales sólo por Raúl Castro, lo que es la única señal visible de que el preferido por Cuba es el primero.

Como resultado o prueba de ello, Arce se permitió este 5 de julio lanzar en sarcasmo en presencia de Morales durante un encuentro de juegos deportivos del Chapare, donde habían sido invitados ambos. Dijo a los deportistas: “La derrota tiene que generar templanza, y la victoria, humildad”.

Morales calló, como ha hecho desde que Flores hizo la revelación que niega el “golpe” de 2019, pero sus seguidores no han dejado de denunciar al gobierno de Arce de estar comprometido con el narcotráfico y el envío de 17 toneladas de cocaína a Europa en los dos últimos años, según la investigación hecha por Europol y la policía brasileña.

El hecho de que la facción del jefe de los cocaleros denuncie a alguien de estar comprometido con el narcotráfico es algo que parecía extraño para los bolivianos, pero se han acostumbrado a ello, aunque no lo entiendan. La producción de coca de Chapare, de donde Morales es “comandante”, en 94% va al mercado ilegal, según los informes de las Naciones Unidas. Esto no impide que Morales se muestre ajeno y repita que el gobierno de Arce no cumple con su obligación de luchar contra el narcotráfico.

