Elecciones generales en Ecuador: quiénes buscarán llegar a la Presidencia tras la “muerte cruzada” decretada por Lasso

Ecuador celebrará comicios generales extraordinarios en agosto de 2023.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso la organización de elecciones generales anticipadas luego de ejercer una facultad constitucional y disolver el congreso. Con la decisión del mandatario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza elecciones generales extraordinarias para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente y a 137 legisladores que completen el actual periodo hasta 2025.

Aunque la inscripción oficial aún no ha iniciado, se prevé que los comicios se realicen a finales de agosto de este año. Además, el CNE ha informado que los candidatos tendrán una semana para realizar su campaña electoral y ha pedido a los partidos políticos que elijan correctamente los perfiles para evitar estancamientos administrativos en el periodo de impugnación de candidaturas.

En este escenario, varios personajes han aparecido para anunciar su deseo de postularse a la primera magistratura del Estado. Algunos incluso ya han recibido públicamente el respaldo de partidos y personajes políticos. Lasso, por el momento ha descartado su participación en los comicios.

Estos son los nombres que, por ahora, buscan llegar al Palacio Presidencial en Ecuador.

Fernando Villavicencio

El ex legislador y ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Villavicencio, fue el primero en anunciar que algunos sectores políticos, sociales y empresariales le propusieron ser candidato presidencial en las elecciones generales extraordinarias.

Fernando Villavicencio es ex legislador y ha investigado casos de corrupción relacionados con el correísmo.

Villavicencio, que dejó su curul luego del decreto de Lasso, llegó a la Asamblea Nacional en 2021 de la mano de la alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Concertación. Durante sus dos años como congresista se dedicó a fiscalizar varios casos de corrupción ocurridos durante el mandato de Rafael Correa, quien lo persiguió hasta que Villavicencio tuvo que refugiarse en la selva con una comunidad indígena.

El pasado 19 de mayo, el movimiento Construye, de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, publicó un comunicado donde anunció los primeros acuerdos con Villavicencio.

El caso Arroz Verde, denominado por la Fiscalía como caso Sobornos 2012-2016, terminó en la sentencia de Rafael Correa, Jorge Glas y otros funcionarios correístas. (AFP)

Antes de incursionar en la política, Villavicencio se dedicaba al periodismo de investigación. Sus publicaciones sobre el caso Arroz Verde, como denominó a la trama de corrupción que incluyó sobornos para financiar al extinto partido Alianza País, fue clave para la apertura de la investigación judicial que terminó en la sentencia de algunos líderes correístas incluyendo al ex presidente Rafael Correa, a su vicepresidente y a otros de sus funcionarios.

El ex legislador ha recibido, en varias ocasiones, amenazas en contra de su integridad.

Jan Topic

Jan Topic apareció en la escena política este año cuando su nombre se mencionó para Secretario de Seguridad del gobierno de Lasso, aunque la designación no se concretó. Topic es dueño de la empresa de telecomunicaciones Telconet y asegura haberse formado militarmente en la legión extranjera francesa, una rama del servicio militar del Ejército francés establecida en 1831. Topic ha combatido en tres guerras: África, Siria y Ucrania.

Jan Topic es empresario y tiene formación militar. Estuvo vinculado al caso Odebrecht y también ha sido señalado por agresiones.

El último domingo, Topic anunció en sus redes sociales su candidatura. El Partido Social Cristiano emitió un comunicado apoyando a Topic. Lo mismo hizo Pedro Freile, ex candidato presidencial y ex candidato a la alcaldía de Quito. Desde el anuncio de su candidatura, su nombre o palabras relacionadas con el empresario no han dejado de ser tendencia en Twitter. Algunos usuarios lo han comparado con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Esta no es la primera vez que Topic aparece en los titulares. Tanto él como su padre, Tomislav Topic fueron vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht. Se los investigaba por algunas transacciones de dinero relacionadas con el tío del ex vicepresidente, Jorge Glas.

En febrero de 2019, Jan Topic fue detenido por agredir a su hermano Angelico, hijo de Tomislav con Tamar Verduga. En ese momento, Tomislav y Tamar pasaban por un proceso de divorcio. Angelico estaba en la casa que utilizaba la pareja y Jan lo golpeó dentro de la propiedad. Angelico tuvo varias lesiones incluyendo una fractura en su cara. Jan Topic dijo a Teleamazonas que él era el dueño de la propiedad según consta en las escrituras. El ahora candidato también dijo que tenía heridas producto de la pelea pero aseguró que a diferencia de su hermano no iba “a salir en la televisión llorando”.

El correísmo aún no decide

Uno de los nombres que los militantes correistas han propuesto es el de la ex legisladora Luisa González. Incluso la han calificado como “la mejor opción” que tiene el partido para triunfar en los comicios de agosto.

Luisa González, ex legisladora, podría ser la candidata presidencial por el correísmo.

La abogada y máster en Alta Gerencia y Economía ha sido funcionaria pública en varias ocasiones. Por ejemplo, no solo ha sido legisladora sino secretaria Nacional del Parlamento Andino, sede Ecuador, secretaria General de la Intendencia de Compañías de Quito, secretaria Nacional de la Administración Pública, ministra de Trabajo, ministra de Turismo, cónsul de Ecuador en Madrid, entre otros.

Asimismo, tanto Andrés Arauz y Carlos Rabascall, quienes participaron como candidatos a Presidente y Vicepresidente, respectivamente, también han mostrado su interés por postular a la primera magistratura.

Aún no hay un pronunciamiento oficial.

Otto Sonnenholzner

El ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, que acompañó a Lenín Moreno desde diciembre de 2018 hasta el 10 de julio de 2020, es otro de los candidateables. En entrevista con el diario El Universo, Sonnenholzner aseguró que organiza una coalición para presentar una candidatura. Incluso señaló que el ex presidente Rafael Correa está preocupado porque Sonnenholzner esté en la papeleta en agosto.

El exvicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ha asegurado que está conformando una coalición para los comicios extraordinarios. (EFE/José Jácome)

La mañana de este lunes, el partido Avanza invitó a Sonnenholzner para que sea el candidato a Presidente por esa organización: “Sonnenholzner es un destacado economista y empresario, con amplia trayectoria en los sectores público y privado. Su experiencia y compromiso con el desarrollo económico y social del país, así como su visión de una sociedad más justa y equitativa, lo convierten en un representante de los valores de nuestro partido”, aseguró el movimiento en un comunicado.

Otros colectivos como la Agrupación de Independientes Progresistas, el Movimiento Acción por el Cambio, el Colectivo Ciudadano Juntos Ecuador y Somos Libres, han pedido públicamente al ex vicepresidente que se postule en estos comicios.

En entrevista con Ecuavisa, Sonnenholzner dijo que este “no es momento de improvisar, hay que sumar a las personas que saben que debemos unirnos por objetivos y no dividir al país por ideologías” y llamó a no equivocarse en los cuadros de los movimientos políticos: “Si nos volvemos a equivocar en las papeletas, vamos a estar atrapados en este círculo vicioso”, en referencia al bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo que enfrentó Lasso.

Yaku Pérez

En los comicios de 2021, cuando Lasso ganó, en la primera vuelta Yaku Pérez, que era el candidato de Pachakutik, quedó en tercer lugar. Pérez, que ha ocupado los liderazgos de varias organizaciones indígenas y que fue Prefecto del Azuay, participó en las elecciones municipales de este año, pero no tuvo suerte.

El excandidato a la presidencia de Ecuador Yaku Pérez, buscaría postularse nuevamente para el cargo. (EFE/ José Jácome)

Apenas se conoció sobre la decisión de Lasso de convocar a nuevas elecciones, Pérez publicó un video en el que llamó a una “gran minga nacional” para elegir a un candidato que represente a las organizaciones sociales. Luego se difundió un video promocional de Pérez junto al ex ministro correísta, Gustavo Larrea.

Larrea compartió el video en su cuenta de Twitter, etiquetó a Pérez y agregó la descripción: “Este país de carencias, de necesidades, pero también de una riqueza infinita es la que impulsaremos”.

Pérez ha participado en protestas en contra de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno. El político y abogado está casado con la franco-brasileña Manuela Picq, quien fue expulsada de Ecuador durante el correato luego de ser apresada en una manifestación en contra del gobierno.

Otros nombres

El empresario bananero Daniel Noboa Azín promocionó su nombre como posible postulante a Jefe de Estado. En un comunicado aseguró que es momento de dar un paso al frente para servir a los ecuatorianos. Noboa Azín es hijo del empresario y político Alvaro Noboa, quien ha intentado llegar, sin suerte, en seis ocasiones a la Presidencia.

Los comicios extraordinarios se realizarán en agosto de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa)

También el nombre del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, apareció entre los posibles candidatos luego de que se difundiera un video de él junto al abogado Pedro Granja. En la grabación ambos hablan de conformar una coalición. Yunda, que ha sido investigado por corrupción, no ha confirmado su participación.

El ex legislador Salvador Quishpe sería una de las opciones que el movimiento indígena Pachakutik analiza para los comicios extraordinarios. Quishpe fue prefecto de Zamora y son justamente los militantes de ese lugar quienes han propuesto que el político aspire a la Presidencia.

Seguir leyendo: