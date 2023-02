Video: el momento en que un niño en su bicicleta fue atropellado por un auto en un barrio privado de Ecuador

El pequeño manejaba su bicicleta cuando un conductor en una camioneta lo atropelló. El chofer no se detuvo a ayudarlo.

Lo que era un paseo divertido para un niño de 8 años terminó en tragedia, cuando un conductor lo atropelló y lo dejó tendido sobre la vía sin ofrecerle ayuda. Sucedió en las calles de una urbanización privada en Daule, a 18 kilómetros de Guayaquil, Ecuador.

El niño fue embestido por una camioneta pickup o de caja abierta doble cabina, de color negro y vidrios polarizados, presumiblemente de 3.5L V6, que se movilizaba dentro del conjunto de viviendas privadas. Según se observa en un video registrado por las cámaras de seguridad de la urbanización, el niño de 8 años pedaleaba bajo la lluvia y cuando giró a su derecha, la camioneta lo atropelló. Aunque se observa un intento de la camioneta por frenar, pues las luces se encienden, y aunque el niño trata de maniobrar su bicicleta, la colisión fue inminente.

La fuerza del golpe lanzó al niño varios metros sobre la calzada, mientras que la camioneta solo continuó su camino, pese a que el menor yacía inmóvil junto a su bicicleta que quedó destruida. Luego de casi medio minuto, el niño intentó incorporarse pero no lo logró. La camioneta nunca regresó.

El niño paseaba en su bicicleta y al virar en una esquina se encontró con la camioneta que lo atropelló.

Según reportó Expreso de Ecuador, el pequeño sufrió una lesión en su clavícula y un golpe en su cabeza, por lo que fue trasladado, en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, a un hospital de Guayaquil, donde recibió la atención de salud requerida y ahora está estable.

La Comisión de Tránsito del Ecuador aseguró que se identificó al vehículo que atropelló al menor y que un grupo de peritos iniciaría las labores de investigación en la urbanización.

El hecho sucedió la tarde del 14 de febrero, pero el video del accidente se viralizó el último miércoles, causando indignación en los usuarios de las redes sociales.

Incluso en redes sociales, algunos usuarios han identificado al conductor como residente de la misma urbanización. Otros en cambio, han señalado a los padres del niño por no ofrecerle las protecciones necesarias –como casco o rodilleras– y por no vigilar al menor. No obstante, la mayoría aseguró que la responsabilidad es del conductor.

Vista frontal de la camioneta que atropelló al niño.

“Dentro de una urbanización siempre a baja velocidad y con lluvia más todavía, la culpa totalmente es del conductor, en la urbanización la preferencia siempre es la peatonal”, indicó un usuario.

Asimismo, otro usuario indignado aseguró: “El niño no tiene ninguna responsabilidad, es un niño de 8 años . El que conduce piensa que va en carretera (máximo a 10-20km) en una urbanización y nada peor que no parar y ayudar al niño. Miserable”.

Otra persona también criticó que el conductor no haya socorrido al pequeño: “Solo un desgraciado infeliz dejaría un niño así”, escribió.

Por casi medio minuto el niño quedó tendido en el piso sin nadie que lo ayudara.

En los conjuntos de viviendas cerrados el límite de velocidad permitido es de 20 kilómetros por hora. Esta medida de seguridad busca precautelar, principalmente, a los niños que juegan en los exteriores de sus viviendas. Incluso las urbanizaciones, como en la que sucedió el accidente, existe señalética vial para evitar tragedias. Las señales de tránsito que norman el tráfico al interior de los conjuntos habitacionales privados son iguales a las que utiliza la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, y que todo conductor con licencia activa está en la obligación de conocer.

No obstante, los moradores del lugar señalaron que los conductores no respetan la norma de velocidad. Como se observa en el video del hecho, la camioneta avanza rápido por la vía. Algunos incluso han indicado que las administraciones de estos conjuntos deben aplicar otro tipo de medidas, como incluir reductores de velocidad en las calles de las urbanizaciones para frenar a los conductores que rebasan la velocidad permitida.

