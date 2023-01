El ministro de Medio Ambiente uruguayo mintió sobre un título universitario que no tiene y podría dejar el gobierno

El ministro de Ambiente, aseguró tener el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou respecto a su “error” de haberse atribuido el título de licenciado en Administración de Empresas.

El ministro de Ambiente uruguayo, Adrián Peña, dijo durante varios años que era licenciado en Administración de Empresas e, incluso, “uso” su supuesto título para fundamentar opiniones en distintos ámbitos políticos. Sin embargo, según informó Búsqueda, el jerarca todavía no se había recibido. Tanto cuando fue legislador en el período pasado en sus comparecencia en el Parlamento uruguayo y en notas de prensa, de su propia boca afirmó que el ser licenciado le daba conocimiento para la toma de algunas decisiones.

Todo comenzó a complicarse más este lunes, ya que el ministro habría vuelto a mentir, dando a entender que en 2022 egresó, pero la Universidad Católica del Uruguay informó en las últimas horas que el ministro aún no se ha recibido. Es decir, el ministro Peña no habría concluido sus estudios y no tendría el título de licenciado en Administración de Empresas, pese a que afirmó lo contrario días atrás.

Peña había asegurado tener el respaldo del presidente Luis Lacalle Pou respecto a su “error” de haberse atribuido el título de licenciado en Administración de Empresas, pero la reunión que mantuvieron fue previa a esta última información que se conoció por parte de la Universidad.

La Universidad Católica investiga si Peña terminó sus estudios o si le falta un curso de seis meses.

Hay dos elementos importantes a señalar: Peña no necesitó en ningún momento título universitario para los cargos que desempeñó y el que ahora desempeña. Aunque en una nota al medio La diaria dijo que tenía capacidad poder enfrentar la organización de un nuevo ministerio por ser licenciado en Administración de Empresas. Cuando simplemente podría haberse limitado a decir que tenía los conocimientos de la carrera.

El otro elemento para poder entender por qué queda en el ojo de la tormenta política uruguaya es que Peña pertenece al Partido Colorado, y su sector criticó el actuar de la ex vicecanciller, Carolina Ache Batlle, quien renunció a su cargo por el escándalo del pasaporte entregado al narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset.

Se define si sigue en su cargo

Peña comienza la semana dando explicaciones a la interna de su partido. Hoy concurrirá al Parlamento uruguayo para reunirse con la bancada de su sector. Ahí los legisladores esperan escuchar de primera mano su versión de los hechos.

Este martes concurrirá a la Comisión de Ética del partido. En la interna colorada, hay posiciones muy duras acerca de cómo se debería actuar porque algunos integrantes de su sector creen que le mintió al presidente.

Previo a que se conociera que le queda un curso breve por realizar, el dos veces presidente uruguayo Julio María Sanguinetti dio por cerrado el caso y consideró satisfactorias sus explicaciones. “Lo que importa es que el invocado título existe, y que es válido”, dijo a El País. Pero ahora no se sabe si dicho título universitario existe o no.

Si bien pertenece al Partido Colorado, Peña es un hombre muy cercano a Luis Lacalle Pou. La lista de ministros que han dejado el gabinete del presidente uruguayo podría seguir creciendo. La situación del ministro de ambiente es compleja, no solo por los dos episodios que hasta ahora se conocen de mentiras, sino por cómo él defendió la honestidad como un valor fundamental de los políticos uruguayos.

Queda ahora esperar la decisión de su propio partido, y también la del presidente de todos los uruguayos. Es importante señalar que siendo legislador y afirmando ser licenciado, Peña fue uno de los que pidió que todo el peso de la ley cayera sobre el ex vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, perteneciente al Frente Amplio. Quién mintió y sostuvo por meses la farsa de tener un título cubano, de una carrera en ciencias genéticas que ni siquiera existe o existió en el país caribeño, y entregó la renuncia.