Asalto y tiros en una tienda de productos Apple en Santiago de Chile

Es la terecera vez que delincuentes asaltan tiendas de la linea Mac en Santiago con el mismo modo de acción en el último mes

Un violento robo a una tienda de ventas de productos de Apple se produjo en Santiago de Chile. El asalto fue protagonizado por entre ocho y diez delincuentes movilizados en dos automóviles, quienes robaron la tienda de tecnología ubicada en un centro comercial en la comuna de La Reina en la capital chilena.

Eran cerca de las tres de la tarde del domingo, cuando un grupo de asaltantes vestidos con cubridores (ovejeros) blancos, llegaron hasta la tienda Mac Online del mall Plaza Egaña, donde se comercializan teléfonos inteligentes, computadores y otros dispositivos tecnológicos.

El hecho fue registrado por clientes y vecinos. En las imágenes se puede ver que, tras cometer el robo, los hombres escaparon en dos vehículos, momento en el también se escucharon diversos disparos.

Testigos aseguraron que el grupo de asaltantes se presentó con “gritos y mucha violencia”. Se describe en los primeros informes que la banda ingresó a la bodega de la tienda con bolsas. Sustrajeron diferentes especies, e incluso, le robaron a las personas que estaban comprando en la tienda. “Rompieron todo a su paso, ventanales y mamparas”, dijo un testigo.

La situación terminó en un intercambio de disparos, preliminarmente se informó que el enfrentamiento se dio ante la presencia de un funcionario policial que intentó repeler el asalto, lo que fue confirmado por la policía.

El general de Carabineros Marcelo Lepin, jefe de Zona Santiago Oriente, señaló que un oficial de la policía uniformada que se encontraba de franco “se encontró de frente con este asalto”. El carabinero abrió fuego contra los delincuentes impactando “por lo menos a uno o dos de los integrantes de la banda, que se dieron a la fuga en dirección desconocida”, dijo el uniformado. Los ladrones, antes de huir lanzaron “miguelitos”, clavos que impiden el tránsito de otros vehículos para dificultar la persecución policial. “Ahora viene la línea investigativa. Con estos lesionados que si llegan a algún centro asistencial, más el trabajo de las cámaras, pueden dar un buen resultado”, agregó.

Otra información, proporcionada por una trabajadora de una estación de trabajo del mismo centro comercial dijo que el hombre que disparó a los delincuentes estaba vestido de civil. “Había un tipo y cuando salí del módulo en punta y codo, el hombre terminó siendo un sargento, hablaba en códigos y empezó a disparar desde donde yo estaba, dentro del módulo que está al medio (...). Había mucho pánico colectivo, mucho ruido, mucho olor a quemado. Me tuve que ir, quedó todo lleno de casquillos afuera. (...) Se siente bastante surreal, nunca pensé que iba a pasarme algo acá”, declara.

Otros dos robos a la misma cadena

Es la tercera vez que una tienda de las mismas características es víctima de un robo similar. El primer hecho similar ocurrió el pasado 29 de diciembre en el mall Arauco de Maipú, también en la capital chilena. Los integrantes de la banda robaron artículos tecnológicos, realizaron disparos y se dieron a la fuga. La hora del asalto, fue la misma que la del nuevo hecho registrado este domingo. Según testigos, todos los clientes se arrojaron al suelo, para resguardarse de los disparos.

Días después del asalto registrado en Maipú, otra tienda de la misma marca fue víctima de un robo. Fue en el sector La Dehesa, en un barrio exclusivo de Santiago. En la oportunidad la descripción del modo de acción de los delincuentes fue similar a la primera experiencia. Esta vez, al menos 7 hombres armados intimidaron al público del lugar, golpearon a guardias y dejaron a dos trabajadores lesionados. El cálculo del motín, según la policía, alcanzó los 50 millones de pesos chilenos. (USD 65.000).

La investigación sigue su curso. La policía anunció que será vital la revisión de los videos, tanto los proporcionados por los vecinos y testigos, como los del propio centro comercial. En ninguno de los tres casos de asalto, se han conseguido detenciones. No se descarta, por lo tanto, que como en este caso dos delincuentes fueron lesionados, probablemente quede un registro en algún centro médico. Para el experto en seguridad privada, Cristián Zamorano, el modus operandi es una señal. “Claramente estamos ante un patrón de comportamiento delictivo. Ya no son las joyerías, ni los cajeros automáticos, como los conocimos hace años en Chile. Esta vez, los delincuentes pusieron su mirada en la tecnología. Se trata de lugares donde en dos o tres objetos se suman cifras millonarias. Además, no cuentan con la vigilancia con las que cuentan los bancos o las propias joyerías. En general, en los mall, los guardias del recinto no cuentan con el entrenamiento para controlar a un grupo de más de 5 delincuentes. Entonces se trata, en conclusión, de organizaciones criminales que si encuentran un buen resultado en una primera experiencia, vuelven a repetirlo y otras bandas, también lo copian”, aseveró.

