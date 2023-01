Ex Senador chileno demandó a un empresario por tomarle una foto íntima y viralizarla en redes sociales

El ex senador Jorge Pizarro denunció haber sido víctima de violación de la privacidad EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Un ex parlamentario chileno presentó una querella contra un empresario quien le habría tomado una fotografía íntima que se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, cuando el empresario chileno Andrés Hites habría consultado al conserje de un edificio de Vitacura, una acomodada comuna de Santiago: “¿La persona que está tomando sol ahí es el senador Pizarro?”. La pregunta se transformó en una pieza clave del caso judicial. La justicia abrió el caso el 22 de febrero en contra del empresario, quien es uno de los herederos de Isaac Hites Averbuck, fundador de una conocida tienda de retail.

El próximo 31 de enero, Andrés Hites, el acusado por Jorge Pizarro, será presentado ante un tribunal, apuntado como el responsable de publicar en redes sociales una foto íntima del exsenador, quien respondió con una demanda judicial.

De acuerdo al documento presentado ante la justicia, el delito por el que es acusado Hites es “contra la vida y privacidad de conversaciones” en calidad de autor por la toma de una fotografía en un edificio cuando el señor Pizarro estaba con “poca ropa” revisando su celular en la terraza.

El afectado, ya el 27 de diciembre del 2022, presentó una nueva querella en contra de Hites Moscovich, por el presunto delito de obtención ilegal de fotografía, a raíz de hechos que, a su juicio, constituyen un “flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando, por ende, mi intimidad”, se declara.

Esta acción legal se suma a una ya presentada ante el tribunal, pensando en un hipotético juicio oral donde sólo pueden participar quienes tengan calidad de querellantes.

Los periodistas de BioBio Chile, accedieron a la demanda, al texto que entrega los detalles de los hechos relatados por la defensa del entonces parlamentario. En el texto se detalla que, “junto a su señora, Rocío Peñafiel Salas, es dueño de un departamento ubicado en la comuna de Vitacura. La torre -agrega- al estar “emplazada en la ladera del cerro, tiene su entrada en la parte superior, es decir, los departamentos se logran ver una vez que uno entra al condominio y mira hacia abajo”.

La foto del ex senador que circuló en redes sociales

La información que es revelada por primera vez públicamente, describe que Pizarro pudo darse cuenta de quien le tomó la fotografía. Particularmente aquel día, se advierte, llegó a eso de las 16:20 de la tarde a su edificio para luego irse de ahí a las 19:40 de la tarde. “En atención al intenso calor que hacía ese día, procedí a bañarme en la piscina ubicada en la terraza del inmueble, la cual puede ser vista solo desde el interior del edificio, pues, como ya expliqué, no existe la posibilidad de ver la terraza desde la calle”.

Luego continúa el relato y revela que pudo percatarse de quien le toma la fotografía. “Luego de refrescarme, procedí a sacarme el traje de baño cubriéndome con una toalla, para acto seguido descansar sobre una reposera contigua”. Fue en ese momento, dice, mientras descansaba, cuando divisó a alguien en la “parte superior del muro que separa mi departamento con los espacios comunes del mismo edificio”.

Lo define de la siguiente manera: “tez blanca y pelo claro (rubio o con canas), que vestía una polera o camisa oscura y un gorro o jockey”. Dicho individuo, que a la larga resultó ser presuntamente Andrés Hites Moscovich, estaba “mirando hacia el lugar donde me encontraba, cuestión que me llamó la atención, ya que no correspondía a una actitud común”, dice.

Tras abandonar el departamento de su pareja, Pizarro se dirigió a su residencia, la que comparte con uno de sus hijos. Tras cenar, su hijo le avisa de lo que en redes sociales se estaba comentando. “Muy alarmado, me muestra una foto publicada en redes sociales donde estoy en la reposera de la terraza del departamento donde vive mi señora, con una toalla en mi cintura leyendo mensajes en mi celular”.

El testimonio de Pizarro continúa y describe que tras conocer lo que estaba ocurriendo con su foto en redes sociales, decidió volver al edificio para hablar con el conserje del edificio, quien le dijo que durante el tiempo que estuvo en la reposera el “señor Nicolás Hites Neef y su padre, don Andrés Hites Moscovich, concurrieron hasta el edificio para visitar un departamento que en ese momento se encontraba a la venta”.

La defensa del exsenador, encabezada por su abogado Cristóbal Bonacic, estableció el principio de la demanda en el derecho a la privacidad, que de ser invadida y además difundida, es castigado con penas por la justicia. “El inicio de esta investigación tuvo como objetivo refrendar la importancia del respeto de la vida privada y la separación de la vida privada de la vida pública. Obviamente, algunos aspectos de la vida privada que pueden tener incidencia en el desarrollo profesional de algún funcionario público, eso tiene un matiz distinto. (…) Ese respeto se busca refrendar mediante esta acción, porque a través del uso de redes sociales se ve desprotegido la vida privada como si fuera algo de dominio público y lo cierto es que no lo es”, relata Bonacic.

Dentro de las pistas con las que cuenta la investigación por el delito contra la vida privada del excogresista, además de la declaración del conserje, está un informe de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones de la policía civil chilena, donde se analizó la perspectiva desde donde habrían sacado la fotografía. Allí se cruzaron datos con las cámaras de seguridad del edificio, lugar en el que se encontraba Andrés Hites y su hijo Nicolás.

