El director de un colegio en Uruguay le rompió 500 figuritas a dos alumnos y fue imputado por violencia: cuál fue la pena que acordó

Los padres de dos niños de 9 y 12 años denunciaron al director de una escuela por haber roto las figuritas de los menores luego de encontrarlos en el pasillo jugando a la "tapadita" en horario de clase. REUTERS/Agustin Marcarian

El director de una escuela uruguaya rompió más de 500 figuritas del álbum del mundial pertenecientes a dos niños y fue imputado por un delito de violencia privada, es decir, aquellos casos en los que se utilizan amenazas o violencia para que otra persona se comporte de cierta forma.

A pesar de que la ley la Justicia prevé penas que van desde los 3 meses hasta los 3 años de penitenciaría para este tipo de delitos, el hombre pudo acordar la reparación de daños con las víctimas. Además de reintegrar las figuritas dañadas, el director se comprometió a pedir disculpas a los niños en el acto de fin de año, llevado a cabo este jueves.

“Esta instancia es para pedir disculpas a los niños de quinto y sexto año, en especial a Ramiro y a Lucas”, dijo en el discurso consignado por Telemundo.

“Fue un momento de un impulso. Hasta ahora desconozco por qué lo hice. No pude hacer la devolución de las figuritas en ese mismo momento por la ruptura, pero ya las he entregado con el pedido de disculpas correspondiente y también estoy a las órdenes por cualquier inquietud. Lo único que me queda decir tanto a Lucas como a Ramiro, y a los compañeros de quinto y sexto, es nuevamente mil disculpas y felices vacaciones a todos”, finalizó el director de la Escuela Nº 17, localizada en el departamento de Artigas.

Además de las disculpas y el reintegro de las figuritas -ambas acciones ya realizadas-, el hombre se verá sometido a análisis psicológicos y psiquiátricos.

El caso

La denuncia fue hecha por los padres de los niños -de 9 y 12 años- en noviembre de este año, cuando Uruguay aún continuaba con el sueño mundialista.

Al parecer, los niños salieron de clase para ir al baño y, una vez afuera, se quedaron jugando a la “tapadita”. Al percatarse de la situación, el director les confiscó las figuritas y las rompió en frente a los menores.

Según explicó la fiscal Teresita Vernego y consignó Subryado, el hombre mostró arrepentimiento y reconoció haber actuado de esa forma: “Él dijo que estaba muy alterado por el trabajo y por eso hizo eso. Todos somos humanos y todos cometemos errores, el tema es que había víctimas que eran niños”.

En tanto, la fiscal aseguró que si el hombre cumple con lo acordado, en 6 meses se exime el delito.