Luis Lara, ministro de Defensa de Ecuador: “Retomamos la cooperación con Estados Unidos que se interrumpió por las novelerías del gobierno de Rafael Correa”

El ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró que las relaciones con Estados Unidos siempre han sido buenas, salvo por la interrupción que se dio durante el gobierno de Rafael Correa. (Foto: Ministerio de Defensa).

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, Ecuador es el tercer país del mundo que más cocaína incautó durante el 2021. El narcotráfico, la delincuencia organizada y transnacional, además de los altos índices de violencia, son algunos de los problemas que enfrenta la nación andina. En medio de este panorama, el presidente Guillermo Lasso ha decidido impulsar una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos, entre otros temas, si las Fuerzas Armadas –compuestas por 40.000 miembros– deben apoyar a la Policía Nacional en labores de seguridad interna.

Adicionalmente, Ecuador ha afianzado sus relaciones bilaterales con Estados Unidos en materia de defensa, prueba de esto es que, la última semana, el país latinoamericano fue sede de la Conferencia Sudamericana de Defensa, presidida por el Comando Sur de Estados Unidos y que contó con la presencia de la general de cuatro estrellas Laura Richardson, quien dirige el comando.

En medio de decisiones políticas y de los altos índices de violencia, que según la versión oficial están relacionados con la presencia del narcotráfico en el país, el ministro de Defensa, el general en servicio pasivo Luis Lara, conversó en exclusiva en Infobae y analizó la función de las Fuerzas Armadas, la cooperación con los Estados Unidos, los casos de tráfico de drogas y captación ilegal de dinero dentro de la institución militar, así como las amenazas y estrategias que enfrenta la región.

- La última semana se celebró en Quito la Conferencia Sudamericana de Defensa, ¿qué acciones regionales de defensa o qué formas de cooperación piensan implementar para enfrentar el narcotráfico y otras amenazas como la pesca ilegal o los riesgos en ciberdefensa?

- El 13 y 14 de septiembre se reunieron los jefes de Defensa de 11 países de América del Sur con la comandante del Comando Sur (Laura Richardson) y los observadores de una decena de países para realizar un diálogo del más alto nivel sobre la cooperación regional, para que afronte las amenazas multidimensionales en la región, incluyendo actividades que, sin ser una guerra declarada, amenazan a nuestras sociedades democráticas y al bienestar de nuestras poblaciones. Estas amenazas a la seguridad humana incluyen nuevas tecnologías como la guerra cibernética y las afectaciones contra el medio ambiente, efectuados por grupos que realizan actividades ilícitas. En este contexto se analizaron dos temáticas fundamentales. La primera se refiere a la guerra híbrida en la zona gris, en la cual se debe incrementar las capacidades mediante la participación de operaciones y ejercicios regionales de ciberdefensa y, una segunda, sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad y protección del medio ambiente, tomando como ejemplo de este tipo de operaciones a la campaña “Artemisa” de Colombia, concluyendo que se requiere un enfoque interagencial en donde las diferentes instituciones del Estado trabajen en equipo. En las reuniones bilaterales que se realizaron, los países acordaron el intercambio de información y la posibilidad de realizar operaciones combinadas para enfrentar las amenazas comunes, entre otras la pesca ilegal no declarada, que pone en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas marinos.

El SOUTHDEC22 es una de las conferencias más relevantes en materia de seguridad y defensa. Durante dos días, los delegados militares sesionaran en mesas de trabajo en las que se abordarán temas como el combate al narcotráfico, la pesca ilegal, ciberdefensa y crimen transnacional. (Foto: Yalilé Loaiza/ Infobae).

- La visita de la comandante Laura Richardson demuestra las buenas relaciones del país con los Estados Unidos, ¿cómo se fortalecerá la cooperación en materia de defensa entre ambas naciones?

- Ecuador y Estados Unidos siempre han mantenido una excelente relación de cooperación y amistad en el ámbito de la defensa. Esta cooperación se vio interrumpida por efecto de las novelerías del gobierno en el año 2014 (mientras gobernaba Rafael Correa), que tomó la decisión de concluir las actividades de cooperación con el Grupo Militar de Estados Unidos. A inicios del año 2018 se retoma poco a poco la cooperación en varios campos: capacitación, entrenamiento, sostenimiento y apoyo logístico, educación militar profesional, entrenamiento de vuelo, lucha contra el terrorismo, entre otros. Por ejemplo, con la Guardia Nacional de Kentucky hemos tenido una buena experiencia en compartir entrenamiento para una respuesta inmediata ante cualquier tipo de desastres. Se han realizado varios ejercicios militares en este año como el Panamax, UNITAS y Fuerzas Comando y se encuentra también en planificación el ejercicio Sentinel para el año 2023, además el programa de desminado humanitario es parte de la cooperación. La visita de la comandante Richardson es una muestra del compromiso de ambos países en fortalecer la cooperación en defensa y seguridad. La general conoció la Estrategia de Seguridad del Ecuador elaborada por Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional para enfrentar a estas amenazas a nivel regional, vecinal y local. Esta estrategia contiene una política con lineamientos claros, además comprende la conducción política estratégica y estratégica militar y policial. El gobierno de los Estados Unidos ha mostrado su compromiso para fortalecer el apoyo al Ecuador para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado transnacional, que no solamente amenaza a nuestro país, sino a toda la región,

- El presidente Guillermo Lasso ha presentado las preguntas de la Consulta Popular que impulsa. En estas también se preguntará sobre el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. ¿Las Fuerzas Armadas deberían acompañar a la Policía en el control interno? ¿Esto es viable?

- Sí es viable. Los escenarios actuales en materia de defensa y seguridad son complejos para el país y la región y se vuelve cada vez más urgente tomar medidas para enfrentar el embate del narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el terrorismo. La pregunta que se ha presentado para la consulta popular está orientada a permitir que las Fuerzas Armadas combatan estas amenazas en apoyo a la Policía Nacional. Para esto se necesitaría previamente un informe expreso de la Policía, a través del Ministerio del Interior, dirigido al señor presidente de la República del Ecuador como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, quien determinará o no la movilización de las mismas sin necesidad de una declaratoria de estado de excepción. Soy muy respetuoso de los conceptos y criterios que se construyen tras un escritorio en referencia a la policialización de las Fuerzas Armadas, pero no me preocupan. Me preocuparía si los ciudadanos de Socio Vivienda, la Prosperina, Monte Sinaí, Cristo del Consuelo en Guayas; Mataje o San Lorenzo en Esmeraldas (zonas con altos niveles de violencia) me dijeran “Ministro: ¿por qué las Fuerzas Armadas están haciendo labores de la Policía?”. Ahí sí me preocuparía, pero eso no ocurre, porque los ciudadanos conocen a sus Fuerzas Armadas y sienten tranquilidad y confianza. Esta actividad la hemos realizado antes y la seguiremos realizando hasta que la Policía recupere el control de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas siempre han estado al servicio del país y estaremos para el pueblo ecuatoriano donde se nos necesite con profesionalismo, ética y compromiso.

El ministro de Defensa, Luis Lara, en entrevista con Infobae.

- En el debate de las funciones de las Fuerzas Armadas incluso se ha hablado sobre la posibilidad de que intervengan en las prisiones para recuperar el control de estas ¿Cree que las Fuerzas Armadas deben ser empleadas en los Centros de Rehabilitación Social? ¿Es necesaria una intervención de este tipo?

- Los Centros de Rehabilitación Social deben tener una estructura adecuada, que se adapte a la realidad que vivimos y con los medios tecnológicos necesarios para llegar a cumplir su propósito. Deben tener un personal capacitado y entrenado tanto en seguridad, rehabilitación y en temas legales. Es claro que estos aspectos no son competencia de las Fuerzas Armadas. Incluso en la ley del uso legítimo de la fuerza, la seguridad de los Centros de Rehabilitación Social corresponde en circunstancias ordinarias, al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y a la Policía Nacional. En la misma ley está indicado que la intervención de las Fuerzas Armadas en los Centros de Rehabilitación Social puede darse en dos circunstancias: la primera, de acuerdo al art. 26, en el ejercicio de su deber constitucional y legal del control de armas municiones y explosivos, las Fuerzas Armadas podrán actuar en cualquier momento en inmediaciones o al interior de estos centros. La segunda, de acuerdo al art. 29, las Fuerzas Armadas actuarán en situaciones de graves alteraciones del orden, previa justificación que visibilice que las capacidades del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y la Policía Nacional han sido superadas, producto de lo cual, el señor Presidente de la República podrá declarar estado de excepción y disponer a las mismas ingresar a los Centros de Rehabilitación Social hasta retomar el control.

- Para recuperar la paz en algunas provincias del país se ha decretado el Estado de Excepción y el presidente Lasso ha dispuesto la creación de Fuerzas de Tarea Conjunta, me refiero a la de Guayas y Esmeraldas. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en estas fuerzas? y en el caso concreto de Guayaquil, ¿cuál fue la intervención de las Fuerzas Armadas en barrios como Socio Vivienda 2, donde se han reportado balaceras constantes y pugnas entre bandas, o en Cristo del Consuelo, donde hubo la explosión de gran magnitud?

- El resultado más importante es que las personas de las zonas incluidas en el estado de excepción en Guayas y donde interviene la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, se sienten más tranquilas y poco a poco retoman sus actividades cotidianas. Ese es el resultado de unas Fuerzas Armadas capacitadas y del conocimiento del trabajo que deben ejecutar. Por ejemplo; en Guayas hasta el momento se han desarticulado 25 grupos delincuenciales organizados, se han capturado alrededor de 7 toneladas de droga, 18 armas largas y 208 pistolas. Las Fuerzas Armadas son la institución de mayor confianza y credibilidad del país y esa confianza nos motiva a mantener nuestro trabajo profesional y comprometido por el país y su gente, más aún en las circunstancias de inseguridad resultantes de la incidencia del narcotráfico y de la lucha frontal que se le está dando desde el gobierno.

Una explosión atribuida al crimen organizado en Ecuador dejó el domingo cinco muertos y obligó al presidente Guillermo Lasso a declarar un estado de excepción en la costera ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la criminalidad vinculada al narcotráfico.

- Cuando usted asumió como Ministro de Defensa, habló de poner la “casa en orden” y no aceptar casos que involucren al personal militar con ilegalidades. En ese sentido, ¿cómo avanzan los procesos internos relacionados con el caso de “Don Naza” –sobre la captación de dinero ilegal donde participaron varios miembros militares y de la fuga de Nazareno del Ministerio de Defensa?

- Respecto al caso “Don Naza” existe una acción penal para los involucrados en la promoción de la plataforma Big Money que inició en la Unidad Penal de Quevedo. el Comando Conjunto solicitó que se apliquen acciones administrativas disciplinarias en contra del personal militar que habría participado. La institución militar debe ser ejemplo de honor, valores y no queremos tener elementos que no sigan esta mística. Existen ya sancionados y también quienes están en proceso de impugnación. En cuanto a la figura de “infiltración en zona de seguridad”, la denuncia fue puesta a la Fiscalía y también hay acciones administrativas y varios procesos sancionatorios. Sin embargo, se debe esperar el dictamen de esa entidad, a partir de la cual ya se fijen las acciones disciplinarias correspondientes al personal militar involucrado.

- ¿Qué está sucediendo en la Armada? Hay ocho marinos que son investigados por tráfico de droga y también se ha denunciado que varios miembros de la Fuerza Naval participan en una pirámide de captación ilegal de dinero...

- Lo mismo pasa con el personal de la Fuerza Naval investigado por el tráfico de drogas. La Armada informó en su momento sobre este caso, que permitió la detención de los involucrados, de este personal, ocho ya fueron separados de la institución y el proceso que está en manos de la Fiscalía continúa. En el caso de la plataforma digital Bydzyne, la Inspectoría General de la Armada investiga la participación de personal de la Fuerza Naval. El comando general verificó en la página institucional de la Superintendencia de Bancos que, al 7 de septiembre, la compañía Bydzyne no constaba en el listado como entidad autorizada para actividades financieras, razón por la cual el comando de la Armada dispuso la investigación del personal involucrado, el informe deberá ser presentado hasta el 26 de septiembre.

