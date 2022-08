Las lecciones para América Latina de los movimientos de China contra Taiwán

Una mujer utiliza su teléfono móvil mientras camina frente a una gran pantalla que muestra un informativo sobre los ejercicios militares de China que rodean a Taiwán, en Beijing el 4 de agosto de 2022 (Noel Celis / AFP)

El intento de esta semana por parte de la República Popular China (RPC) de intimidar al gobierno de Estados Unidos, a la democrática República de Taiwán y a sus vecinos debería ser una clara advertencia para América Latina, que acoge préstamos, inversiones y otras iniciativas de la RPC que amplían la presencia e influencia de China en sus economías, instituciones y sistemas políticos.

Al promocionarse a sí misma en América Latina, la República Popular China a menudo habla con tópicos respetuosos sobre las “relaciones en las que todos ganan” y su respeto por la soberanía de sus socios. En contraste con ese falso discurso, la agresión del Ejército Popular de Liberación (EPL) hacia Taiwán esta semana muestra a América Latina cómo se comporta la RPC cuando se siente en una posición de poder, y lo que puede esperar América Latina a medida que la influencia de la RPC sobre las economías y los sistemas políticos de la región aumente en el futuro.

Las delegaciones del Congreso de Estados Unidos han visitado regularmente Taiwán desde que las fuerzas comunistas desplazaron al gobierno nacionalista del continente en 1949. Sin embargo, en respuesta a la delegación del Congreso estadounidense encabezada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en agosto de 2022, la RPC envió más de 13 buques de guerra y 100 aviones militares del EPL a través del estrecho de Taiwán para simular una invasión de la RPC, 49 de los cuales cruzaron la “línea media” en el estrecho de Taiwán entre los dos países. La RPC disparó 11 misiles balísticos, cinco de los cuales cayeron en la zona económica exclusiva de Japón.

Estas agresiones de la RPC y su arrogante desprecio por los compromisos adquiridos en los tratados, los derechos y las posiciones legítimas de quienes se interponen en su camino son la norma cuando la RPC se siente poderosa. La RPC ha ignorado la Ley del Mar de las Naciones Unidas en sus reclamaciones marítimas de “nueve líneas de guillotina” prácticamente hasta las puertas de sus vecinos asiáticos, ha transformado los arrecifes y bajíos de las zonas disputadas en bases militares para sus fuerzas, y ha utilizado la Guardia Costera de la RPC y la “milicia marítima” para desplazar a los buques comerciales y de otro tipo de aquellos que se atrevieran a oponerse. Una vez que se hizo lo suficientemente poderosa, anuló los compromisos contraídos en 1997 con Gran Bretaña en relación con Hong Kong, aplastó la resistencia democrática y eliminó la mayor parte de la independencia del enclave. Encarceló a más de dos millones de personas de etnia uigur en Xinjian en “campos de reeducación” y ha abrazado la invasión rusa de Ucrania. Desde el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, hasta los diplomáticos de menor rango de China, la arrogante diplomacia del “guerrero lobo” es cada vez más la norma, no la excepción.

La intimidación de la RPC sobre la visita de Pelosi es coherente con sus reacciones cada vez más duras hacia quienes se han atrevido a desafiarla en otros lugares, incluyendo su corte de las compras de soja argentina en 2010, cuando ese gobierno se atrevió a imponer sanciones contra los fabricantes chinos que hacían dumping en el mercado argentino perjudicando a los fabricantes locales. También incluyen el corte de la cooperación de la RPC con México en 2011, cuando el entonces presidente Felipe Calderón se atrevió a recibir al Dalai Lama, así como la despiadada imposición de amplias sanciones económicas contra Australia en 2021, cuando esta nación se atrevió a pedir una investigación sobre los orígenes del Covid-19 en Wuhan.

La RPC fingió en su día deferencia hacia sus vecinos en Asia, al igual que lo hace en América Latina. El factor clave para que la RPC pase de los tópicos a la arrogancia despiadada en la consecución de sus objetivos en una región es, sin duda, su consecución de poder e influencia. Los latinoamericanos deben recordar esta lección a medida que las empresas con sede en la RPC se vuelven cada vez más influyentes, con 160.000 millones de dólares en participaciones empresariales en la región, más de 138.000 millones de dólares en préstamos de bancos políticos, 170.000 millones de dólares en compras de productos básicos de la región en 2021, viajes pagados para que las élites latinoamericanas viajen a la RPC, miles de becas para estudiar en la RPC y una voz cada vez más fuerte de la RPC en instituciones regionales como la CELAC y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La actual agresión de la RPC hacia Taiwán no debe descartarse como un fracaso porque el avión de la presidenta Pelosi se haya colado con éxito en Taipei. Más bien, es parte de un patrón de retórica y acciones brutales de la RPC, dirigidas tanto a los que observan como a los que son blanco directo, para llevar a esos observadores a una futura autocensura y autocontención para evitar “ofender” a la RPC. Los latinoamericanos y otros, entendiendo la reputación de la RPC de ser vengativa, caen regularmente en esta trampa. ¿Cuántos líderes políticos y empresariales latinoamericanos u otros moderan sus críticas al sistema político autoritario de la RPC, a la represión de la RPC en Xinjiang o Hong Kong, o a sus actividades militares contra Taiwán, o evitan expresar tales sentimientos en público para no dañar los “intereses comerciales” o las “relaciones” que tienen con la RPC?

La actual agresión de la RPC hacia Taiwán es parte de un patrón de retórica y acciones brutales del régimen de Xi Jinping(Comando Oriental/Handout vía REUTERS)

En América Latina está de moda desviar las advertencias sobre el comportamiento depredador de la RPC argumentando que la región no debería tener que “elegir” entre Estados Unidos y la RPC, o que Estados Unidos no siempre ha sido respetuoso con la soberanía de los gobiernos de la región. Sin embargo, en EE.UU., permitir la crítica a quienes no están de acuerdo con sus políticas, tanto en el país como en el extranjero, siempre ha sido sacrosanto, incluso cuando una crítica similar se hace cada vez más imposible en China. Los latinoamericanos que critican duramente a EE.UU., en formas que nunca se atreverían a hacer con la RPC, deberían reflexionar sobre lo que ocurrirá con tales libertades a medida que sus líderes políticos, organizaciones de medios de comunicación y empleadores se vuelvan cada vez más dependientes del dinero de la RPC.

Los brutales intentos de la RPC de intimidar a Estados Unidos, Taiwán y sus vecinos son un recordatorio del tipo de socio al que sus élites están abriendo la puerta, a cambio de proyectos que proporcionan beneficios a corto plazo a los afortunados que firman los acuerdos, pero que repetidamente no han proporcionado un valor duradero a la región. El orden internacional occidental, democrático y basado en normas, parece a menudo más caótico que el sistema de la RPC. Los gobiernos occidentales y el sector privado suelen ser más lentos a la hora de extender cheques hasta que comprueban que los proyectos tienen sentido para el país, en lugar de limitarse a garantizar que se les pague, independientemente de cómo resulte el proyecto, como suele ser el modus operandi de la RPC. De hecho, las instituciones occidentales a menudo ponen condiciones inconvenientes pero importantes a los préstamos, como la transparencia y la buena gobernanza, y sin embargo reciben muy poco crédito entre los latinoamericanos medios por el efecto positivo que tiene en la región insistir en tales elementos.

El comportamiento de la RPC en Taiwán debería recordar a América Latina que su interés propio implica algo más que venderse al mejor postor. La seguridad, la prosperidad y la democracia futuras de la región se verán profundamente afectadas por las personas a las que se les permita entrar en su círculo de confianza.

El autor es profesor de investigación sobre América Latina en el U.S. Army War College. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente suyas.

