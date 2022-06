Condenaron en Chile a cadena perpetua al femicida conocido como “La Bestia”

"La Bestia" ingresó con un pasaporte falso a Chile cuando era intensamente buscado en México por otro crimen de género

La justicia chilena resolvió condenar a cadena perpetua calificada al ciudadano mexicano conocido como “La Bestia” por el femicidio en contra de su ex pareja, una joven estudiante de tan solo 22 años de edad.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de Chile sentenció a Carlos Humberto Méndez González, de 38 años de edad, a cumplir cárcel de por vida después de que en mayo pasado el hombre confesara haber dado muerte a María Isabel Pavez, el mismo día que cumplían 6 años de noviazgo.

“Se condena al sentenciado Carlos Humberto Mendez González, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo calificado, como autor del delito consumado de femicidio”, dijo la jueza Laura Assef, confirmando así la acción de la justicia sobre el femicida.

Según su declaración presentada en mayo pasado, el condenado atacó a la mujer el 17 de diciembre de 2020 cuando “La Bestia” supo que ella le había sido infiel. “En un momento de rabia, de ira (…) Me di cuenta… el corte fue profundo… no tardó nada en perder la vida. Después de eso lo siguiente que hice fue ir al baño a vomitar. No podía respirar, tomé 4 o 6 calmantes”, dijo el detenido ante la justicia.

María Isabel Pavez estudiaba obstetricia en la Universidad de Diego Portales y su cuerpo fue encontrado el 23 de diciembre de 2020 en el departamento de Humberto Méndez situado en pleno centro de Santiago de Chile. Tras cometer el crimen, “La Bestia” viajó hasta la ciudad de Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros de la capital, en donde se escondió en una hospedería hasta que fue capturado por la policía.

“La Bestia” ingresó al país en 2009 bajo la identidad falsa de Igor Yaroslav González González cuando era intensamente investigado en México por otro crimen de género en contra de Itzel Barraza de 17 años de edad, quien fue su pareja en la ciudad de Aguascalientes. Este sujeto mexicano tenía doble identidad. Venía prófugo de la justicia de México desde hace 11 años. Había una difusión roja por parte de Interpol, que es un llamado que hace la policía de México a objeto de ubicar a esta persona”, declaró Juan Carlos Carrasco, prefecto inspector de la Policía de investigaciones (PDI).

La cadena perpetua calificada es la máxima sanción que existe en el sistema chileno de justicia, es decir, es una condena que se traduce a cárcel de por vida, pero a los 40 años de prisión podrá postular a un beneficio. Como el culpable ya cumplió 512 días privado de libertad, esa cantidad de tiempo se le abonará a lo dictado por el tribunal.

Testimonio de la madre y pruebas

La desaparición de María Isabel Pavez impactó en Chile y generó una búsqueda que concluyó con la detención de "La Bestia"

Una vez que “La Bestia” había sido condenado a presidio perpetuo calificado, en las afueras del Centro de Justicia, en Santiago, la madre de Pavez, Lorena Zamora, demostró su tranquilidad ante el dictamen de los tribunales de Chile.

“Va a pagar aquí en Chile y va a pagar por mi Mari y por Itzel. Eso a mí me deja tranquila. Me deja tranquila”, dijo Zamora, quien agregó que “por lo menos tengo la tranquilidad de que este tipo nunca más va a dañar a nadie, que va a estar detrás de las rejas, que finalmente va a pagar por lo que hizo”, dijo la madre.

Según una investigación de Meganoticias, entre las principales pruebas en contra de “La Bestia” se destacó la existencia de un video de seguridad del edificio donde vivía el mexicano. El 17 de diciembre se ve a la mujer hacer ingreso a este recinto mientras que días después solo se ve al hombre abandonar la vivienda.

“Quiero pedir perdón a la familia y a la madre, si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logró asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia”, dijo “La Bestia” al inicio del juicio oral que lo condenó a pasar toda la vida tras las rejas.

