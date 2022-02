El régimen de Daniel Ortega condenó a 13 años de cárcel al periodista y ex candidato presidencial Miguel Mora

Miguel Mora fue condenado

El periodista Miguel Mora, ex director del canal de televisión 100% Noticias y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, fue condenado el miércoles a 13 años de cárcel por supuesta “conspiración” contra el Estado, informaron fuentes de la defensa.

El abogado de Mora, Gerardo González, dijo a 100% Noticias que su defendido también fue inhabilitado, por el mismo período, para ocupar empleos o cargos públicos, una medida aplicada también a varios de los 46 opositores encarcelados en los últimos meses y que comenzaron a ser juzgados el pasado 1 de febrero.

La jueza Nadia Tardencilla dictó la pena de 13 años de prisión contra Mora por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó González a 100% Noticias, citando la sentencia judicial.

Mora es el primero de siete ex aspirantes a la Presidencia detenidos que resulta condenado por el régimen de Daniel Ortega. El juicio se realizó en las instalaciones de la cárcel policial conocida como “El Chipote” y donde permanecen recluidos los otros 45 profesionales, ex ministros, ex guerrilleros, diplomáticos, empresarios y periodistas detenidos entre mayo y noviembre de 2021.

El Ministerio Público acusó al conocido periodista de integrar un “grupo delictivo organizado y estructurado”, de haber “gestionado sanciones económicas” contra el régimen de Daniel Ortega e “incitado a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la desestabilización del país con financiamiento extranjero y acciones para afectar al Estado”, según la sentencia.

Miguel Mora dirigía el canal de televisión 100% Noticias, de su propiedad, cuando fue arrestado por primera vez en diciembre de 2018, durante un operativo policial que culminó con la ocupación y confiscación del medio informativo, que continúa operando de forma digital. Pasó seis meses en prisión junto a la hoy directora del canal, la periodista Lucía Pineda Ubau.

En marzo pasado, el periodista anunció su interés de desafiar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre, como candidato del opositor Partido Restauración Democrática (PRD), proscrito posteriormente por el gobierno sandinista. La policía arrestó a Mora en su domicilio el 20 de junio último, al igual que lo haría con otros seis opositores que intentaron participar en los comicios.

El líder campesino Medardo Mairena, en fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Por otra parte, Medardo Mairena, el líder campesino de Nicaragua que intentó competir con Daniel Ortega en las elecciones de noviembre pasado, se enfrenta este miércoles a un juicio por delitos considerados “traición a la patria”, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Mairena es uno de tres opositores que está siendo juzgado en Managua tras haber sido encarcelados en 2021 en el contexto de las elecciones generales, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

“Hoy también se realizan los juicios nulos en contra de los presos políticos Alexis Peralta, Medardo Mairena y Pedro Mena. Exigimos les liberen de inmediato”, reclamó el Cenidh, en una declaración.

Mairena fue capturado nuevamente en julio pasado, luego de anunciar su interés en competir con Ortega en las elecciones generales de noviembre. El líder campesino ya había pasado 11 meses en prisión tras liderar a los campesinos en las masivas protestas antigubernamentales de 2018. Ese año la justicia de Nicaragua lo acusó de “terrorismo” y lo sentenció a 216 años de cárcel.

Una historia similar tiene el también líder campesino Mena, quien fue condenado a 210 años de prisión en el mismo juicio de Mairena en 2019.

Mairena y Mena fueron excarcelados bajo una ley de amnistía contra cientos de manifestantes presos, que causó controversia porque estos nunca reconocieron haber cometido delitos, y porque dejó sin resolver el asesinato de al menos 355 personas, de acuerdo con las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cenidh).

En el caso del también campesino Peralta, originario del municipio de Condega (norte) fue capturado en noviembre pasado, y es acusado de violar la “Ley de Ciberdelitos”, que sanciona cualquier información en un dispositivo electrónico que el régimen considera como una amenaza, y que ha sido criticada por la discreción con que puede ser aplicada.

Organismos opositores y defensores de los derechos humanos han insistido en la nulidad de los juicios y solicitado la libertad de los denominados “presos políticos” con el argumento de que fueron detenidos de forma ilegal, sufren torturas y malos tratos, además de no seguir el debido proceso, realizarse en secreto, no otorgar derecho a la defensa, y se decretan fallos de culpabilidad sin ofrecer pruebas.

En Nicaragua hay un total de 177 “presos políticos”, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la CIDH. De estos, más de 130 ya han sido juzgados y cumplen condenas.

(Con información de EFE y AP)

