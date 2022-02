José Luis Chilavert renunció al Partido Colorado de Paraguay

La foto que publicó Chilavert en Twitter

El ex portero de la selección paraguaya de fútbol José Luis Chilavert anunció este lunes su renuncia “indeclinable” al Partido Colorado, que ha gobernado su país durante la mayor parte de la historia reciente y al que pertenece el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

Chilavert dio a conocer en su cuenta de Twitter una misiva dirigida al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, en la que comunicó su decisión “libre y espontánea”.

No detalló, sin embargo, los motivos de la dimisión.

En todo caso, solicitó su retiro del padrón partidario “en la brevedad posible”.

Chilavert, de 56 años, anunció en diciembre de 2020 en Twitter su intención de postularse a las elecciones presidenciales de 2023 en Paraguay, bajo el lema: “Orgulloso de ser paraguayo”.

En mayo del año pasado, denunció: “Acá desaparecieron 1.600 millones de dólares y no tenemos vacunas. Hemos trabajado durante mucho tiempo con mi equipo, y no descarto presentarme en 2023 como candidato a presidente, pero será por un partido independiente, no tradicional”.

La situación sanitaria es delicada en toda la región en plena pandemia de COVID-19. Al respecto indicó en ese momento que “los hospitales están colapsados. Hay mucha gente del interior de Paraguay que cuando va a atenderse a un hospital de Asunción muchas veces muere en el camino. Hoy a la gente la atienden en los pasillos por el COVID-19″.

Respecto a la Justicia, señaló: “Debe funcionar, la Corte Suprema (de Paraguay) debe existir y no beneficiar a sus amigos, como algunos hacen. Ahí está el secreto, formar un gran equipo, y la política es muy sucia. Pero yo tengo una ventaja: no tengo que caminar Paraguay para que la gente me conozca y sepa mi pensamiento”.

“Puedo mostrarle a la gente el dinero que he ganado y contarle que hasta los siete años viví descalzo. No teníamos dinero para comprar una pelota, y jugábamos con un pomelo verde, descalzos en la calle, con mis hermanos y amigos. Si uno llegó tan lejos fue con trabajo y sacrificio”, cerró Chilavert.

