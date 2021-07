Vicepresidente de Ecuador: “¡Los hospitales están cayéndose!”

En sus primeros 42 días en funciones, el Vicepresidente de Ecuador ha visitado al menos 40 hospitales en todo el país para constatar el estado de la red pública hospitalaria (Foto: Vicepresidencia de Ecuador)

El cantón Ventanas es uno de los 13 que conforman la provincia ecuatoriana de Los Ríos, ubicada a 270 kilómetros de Quito. Con un poco más de 75.000 habitantes, el cantón se ha vuelto noticia la última semana por las condiciones deplorables de su hospital público.

El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, un médico de 65 años especializado en neurocirugía, realizó una visita al Hospital Básico “Jaime Roldós Aguilera” de Ventanas, e informó, en declaraciones a los medios de comunicación, que se entregará al presidente Guillermo Lasso un informe detallado de la situación para una intervención inmediata: “El Presidente ya lo sabe, tendré una reunión el día lunes y presentaré un programa innovativo, vamos a entrar a los hospitales para que sean centros de servicio a los pacientes y no para que la gente se sirva de ellos”.

En sus primeros 42 días en funciones el vicepresidente ha visitado al menos 40 hospitales en todo el país, según anunció a la prensa. Borrero cree que es necesario constatar qué sucede en cada hospital “para que nadie me engañe e iniciar los correctivos”.

“No es posible que en los hospitales la corrupción haya sido la moneda de cambio para que no cuidemos la salud, no tengamos equipos, ni instrumentos. ¡Los hospitales están cayéndose!”, declaró el Vicepresidente tras los recorridos.

Esta misma semana, el funcionario visitó los hospitales públicos de Vinces, un cantón ubicado a 1 hora y media de Ventanas. Allí, Borrero indicó a los medios locales que “se iniciará un cambio en el sistema de salud y un proceso de renovación en los hospitales”. Esto se traduciría en la implementación de una política pública que permita la dotación de insumos y medicamentos necesarios para atender a la ciudadanía: “Primero son los pacientes, nos debemos a ellos”.

La situación de los hospitales es crítica. El 6 de julio, el Vicepresidente visitó de forma sorpresiva hospitales en Babahoyo, la cabecera cantonal de la provincia de Los Ríos.

“ No hay estructura física, los pacientes están esperando en la calle, los equipos de imagen no funcionan, no se están haciendo cirugías con técnicas nuevas y los médicos no operan, ya que son referidos a otros lugares ”, dijo el segundo mandatario luego de la visita al Hospital Provincial Martín Icaza. En ese hospital se repite la dolorosa realidad de varios pacientes del país: no hay medicinas y los ciudadanos reciben malos tratos. Borrero anunció en esa visita que “estamos trabajando para que los hospitales tengan el abastecimiento suficiente y no se conviertan en un espacio donde se negocien los medicamentos y los insumos”.

En una de sus visitas el Vicepresidente constató el pésimo estado de la infraestructura hospitalaria en algunos lugares del país (Foto: Vicepresidencia de Ecuador)

No es la primera vez que el Vicepresidente recorre los hospitales públicos del país. Antes ya visitó por sorpresa a varios hospitales y constató irregularidades. En esas visitas, el vicepresidente además aseguró haber recibido maltratos, ocultamiento de información y obstaculización a su trabajo como segundo mandatario. Antes, con apenas dos semanas en funciones, Borrero declaró que en el Ecuador “ la salud está enferma” y manifestó que la corrupción ha tomado al sistema sanitario.

El 9 de julio, el vicepresidente Borrero cumplió su agenda de actividades en Cuenca, la tercera ciudad más importante del Ecuador y lugar donde el funcionario nació. Allí, en un acto público, contó que tras los varios recorridos realizados a las casas de salud del país se pudo verificar que los recursos ciudadanos no se han manejado de manera honesta: “Combatiremos de manera enérgica y sin cuartel a la corrupción. Los hospitales se han convertido en los sitios de mayor corrupción donde se trafica con el dolor ajeno, vamos a considerar una política especial y emergente para el tema de salud”.

Seguir leyendo: