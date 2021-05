Fue revolucionaria en Cuba y ahora no tiene para darle leche a su nieta

El conmovedor relato de una ex revolucionaria cubana en la pobreza

Una madre cubana, que durante 27 años fue presidenta de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), conmovió esta semana a las redes sociales tras revelar su frustración con el régimen comunista en la isla y la desesperante situación que vive con su familia por la falta de alimentos y la indiferencia del gobierno ante sus reclamos.

“Cuba, escúchame, y que me escuche el mundo. Yo era una comemierda que creía en esto”, declaró la mujer, que se identificó con el nombre de Raquel y que realizó su descargo a través de una transmisión en Facebook desde la cuenta de su hijo.

En su relato, la mujer cuenta que su hija, que padece lupus, tiene una bebé de un mes y medio de nacida a la que no puede alimentar por su enfermedad, y la respuesta del régimen ante el pedido de leche para la niña fue que le echara agua para que dure.

“La leche que se tiene que tomar el día primero, se la toma el día 11. De estúpida llamé al gobierno para que me autorizaran la venta de leche en la lechería y el gobierno me contestó que le diera la leche aguada”, denunció la señora, visiblemente conmovida, en el video que ya tiene 18 mil reproducciones.

Además, la mujer explicó que prefería tener puesta la mascarilla durante el video, pese a estar en el interior de una casa con su hijo, porque hace dos años que no tiene dientes porque no tiene dinero para pagarlos por fuera y está esperando a que el policlínico la llame para asistirla.

El presidente de Cuba y recién electo primer secretario del Partido Comunista Miguel Díaz-Canel reacciona cuando el ex presidente cubano y primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, levanta su mano durante la sesión de clausura del VIII Congreso del Partido Comunista en La Habana, Cuba, el 19 de abril de 2021. Ariel Ley Royero/ACN vía REUTERS

También contó que tiene a su madre “muriéndose en la Benéfica (Hospital Miguel Enríquez en La Habana) por falta de sangre, de medicamentos, porque los médicos no quieren trabajar”, y advirtió que uno de los médicos le dijo que su madre, de 83 años, ya tenía edad para morir.

Entre lágrimas, recordó que ella fue tan leal a la revolución cubana que dejó de comunicarse con su tíos que vivían en el exterior porque “no eran revolucionarios” y que se peleó con su padre por haberse ido de la isla. “Pero ahora me tocó, y duro. Y me alegro de que pase, por no haber creído en nadie más que en Dios”, aseveró la mujer, que también dijo que el noticiero cubano le da “ganas de vomitar” y que sostiene que ahora el gobierno utiliza la excusa de la pandemia para desviar la atención de los problemas.

Ayudas que no llegan al pueblo

En medio de la fuerte crisis económica que golpe a la isla, la organización Prisoners Defenders denunció el lunes que fondos de la Unión Europea (UE) destinados a la sociedad civil en Cuba van a entidades estatales de este país.

Cuba está sumida en una fuerte crisis y con dificultades para acceder a los mercados financieros internacionales

“Se están entregando divisas al régimen de Cuba” aunque figuren como destinadas a la sociedad civil cubana, advirtió en un comunicado esta organización de defensa de derechos humanos, que consideró que esto “podría llevar a una acusación por presunto delito penal de fraude por malversación de caudal público”.

La organización explicó que del análisis de proyectos que la propia delegación de la UE en La Habana detalla en un documento constató que “ni un sólo euro” llegó a la sociedad civil. “Fuentes del Estado en Cuba nos confirman que los fondos son detraídos del presupuesto de las organizaciones beneficiarias eliminando otros costes, yendo el efecto neto de las divisas a las arcas del régimen”, subrayó.

El comunicado cita un documento sobre cooperación de la UE con Cuba que prevé fondos por casi 128 millones de euros (unos 156 millones de dólares), aunque “a día de hoy los montantes son muy superiores”, y que un 8 por ciento deben ir a la sociedad civil.

La organización, con sede en Madrid y también presente en Cuba a través de Cuban Prisoners Defenders, colabora con otras como Amnistía Internacional en denunciar violaciones de derechos humanos este país ante organismos como la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas, algo que el régimen cubano rechaza.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: