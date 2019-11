Uno de los dueños del hotel, Iskandar Buale, lamentó el hecho y aseguró que todos los huéspedes y trabajadores se encuentran en buen estado de salud. “Al hotel lo hicieron tira, lo destrozaron, ni en una guerra pasa esto. Esto no puede ser. Se llevaron todos los televisores, los frigobar... ¿En qué mundo estamos? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no salen las Fuerzas armadas, o va a haber una guerra civil? ¿Eso quieren, que haya una guerra civil? 20 años pagando al banco y todavía no se paga, todavía debemos”, manifestó.