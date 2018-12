Tres tipos tatuados de la frente a la cintura, sin camisetas, con ojos de acero. Tenían sin duda más poder que sus carceleros, que desaparecieron apenas entré a la sala de visitas. Me miraron con desprecio y me dijeron que ya no hablaban con periodistas. Se fueron antes de que pudiera replicarles algo. Me dieron tanto miedo que cuando llegó otro grupo de mareros, éstos "arrepentidos" que habían abandonado las bandas, me parecieron dulces niños de un internado. Después, con lo que me mostraron y contaron, volví a sentir la boca seca y ese temblor en el estómago. Varios tenían tatuados sus prontuarios en la espalda. Pequeñas tumbas con la palabra "RIP" y el sobrenombre de los que habían matado: "Panuda"; "Mocos"; "Chepa". "Ese es por un policía que me palmé", relató uno, como si contara lo que comió en el almuerzo.