Fiscal me vincula en caso Balda sin ningún elemento valedero, pide que me presente periódicamente en sede diplomática aquí en Europa, donde todo el mundo sabe que resido, y jueza CAMBIA medida cautelar para que me presente cada quince días…¡en Ecuador!

¿Qué es esto?

— Rafael Correa (@MashiRafael) June 19, 2018