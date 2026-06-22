Netanyahu presume de "zonas de seguridad" de Israel en Gaza, Siria y Líbano y las retendrá "el tiempo necesario"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha presumido de las campañas militares lanzadas por su Gobierno en la Franja de Gaza, Líbano e Irán, destacando asimismo las "zonas de seguridad" establecidas en Gaza, Siria y Líbano y subrayando que Israel las mantendrá en su poder "el tiempo que sea necesario".

"No solo nos enfrentamos a Irán. Destrozamos el eje terrorista iraní", ha subrayado el mandatario en un acto de la agencia israelí JNS, tras alegar haber dañado la economía iraní hasta el punto de que "puede que nunca se recuperen", ensalzando los asesinatos de líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza y los bombardeos en Líbano en su campaña contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

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Asimismo, ha subrayado el haber establecido una "zona de seguridad" en Gaza, en Siria y en Líbano. "Y la mantendremos el tiempo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo", ha remarcado, poco antes de alegar que "ningún país estaría obligado a hacer lo contrario".

"Sabéis perfectamente lo que haría Estados Unidos. Cruzaría la frontera, crearía una zona de seguridad, eliminaría a los terroristas y protegería a su gente hasta que la amenaza desapareciera. Eso es precisamente lo que estamos haciendo", ha argumentado Netanyahu.

En un discurso en el que ha ensalzado sus decisiones políticas y militares frente a las opiniones es de los opositores y otros grupos, el dirigente israelí ha destacado como el "mayor logro" de su Gobierno el "romper la barrera del miedo".

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"Cambiamos la doctrina de seguridad de Israel. Iniciamos. Atacamos. Sorprendemos. Y atacamos a los enemigos que buscan nuestra destrucción, que buscan matarnos. Los atacamos antes de que tengan la oportunidad de hacerlo. (...) Los eliminamos primero", ha defendido.