México respalda extender el T-MEC por 16 años más

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- El Gobierno de México respaldó extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, al considerar que el acuerdo ha dado estabilidad económica, certeza jurídica y ha sido un motor para atraer inversión extranjera directa.

La postura aparece en una carta fechada el 1 de junio y firmada por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado.

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“La posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones”, señala el documento.

El T-MEC entró en vigor en 2020 y prevé una primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones ya han comenzado tras primeros acercamientos formales, en donde las tres partes evalúan su funcionamiento y, sobre todo, su integración en una relación trilateral aún más compleja por la postura arancelaria de Estados Unidos.

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En la carta, México sostiene que las consultas públicas realizadas entre septiembre y noviembre de 2025 reflejaron una percepción positiva sobre el tratado y coincidieron en la importancia de mantenerlo como “pilar de la integración económica de América del Norte”.

El documento añade que los sectores consultados apoyaron la extensión del acuerdo, reconocieron sus ventajas y pidieron preservar el libre comercio, así como eliminar los aranceles derivados de la sección 232 y otras medidas no arancelarias, incluidas las investigaciones 301.

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Ebrard también afirmó, durante un encuentro con empresarios españoles, que México ya había expresado esa intención a sus socios comerciales.

“México está en la postura de que hay que extender el tratado”, dijo el secretario, quien recordó que el acuerdo seguirá vigente por varios años, pero remarcó que el país busca ampliarlo por otros 16.

La posición mexicana se conoce después de que Canadá también formalizó una postura a favor de la extensión del T-MEC, en medio de la incertidumbre por la revisión del pacto comercial y las tensiones arancelarias en América del Norte.

México también planteó avanzar en propuestas para fortalecer la integración económica regional, reducir dependencias de Asia en sectores estratégicos y resolver asuntos pendientes vinculados con las medidas 232 sobre acero y aluminio. EFE

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