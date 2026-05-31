Marcha contra la candidata presidencial Keiko Fujimori toma las calles del centro de Lima

Lima, 30 may (EFE).- Una marcha de miles de manifestantes recorrió este sábado las calles del centro histórico de Lima y otras ciudades del país en contra de la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori, que se presenta a la segunda vuelta electoral de Perú contra el izquierdista Roberto Sánchez el próximo 7 de junio.

Los manifestantes de varios partidos de izquierda y de centro, asociaciones de estudiantes, trabajadores, pensionistas, sindicatos y familiares de víctimas de matanzas perpetradas en el gobierno del padre de la candidata, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), marcharon portando banderas y fotografías de sus familiares desaparecidos.

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Entre los grupos políticos figuró una comitiva del partido Ahora Nación, encabezada por su excandidato presidencial Alfonso López Chau y algunos de sus diputados electos, que respalda a Sánchez en la segunda vuelta y le ha cedido parte de su equipo técnico para la campaña.

Asimismo, varias delegaciones de Juntos por el Perú, el partido que representa Sánchez, se unieron a la movilización contra el fujimorismo.

Con lemas como "Por justicia y libertad, Fujimori nunca más", "En costa, sierra y selva, Keiko No Va" o "abajo el pacto mafioso", los manifestantes marcharon desde la céntrica Plaza San Martín y recorrieron varias avenidas de la capital hasta llegar cerca al Congreso y luego terminar en el Palacio de Justicia.

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Otro grupo llevó una enorme bandera peruana, roja y blanca, mientras que algunos iban vestidos de rata o portaban muñecos de este animal para denunciar la corrupción y la impunidad.

Los manifestantes también rechazaron la opción de algunos excandidatos presidenciales, como el centrista Jorge Nieto, de viciar el voto en segunda vuelta bajo el argumento de que Fujimori y Sánchez representan una continuidad en la polarización política del país.

"Ni blanco ni viciado, Fujimori nunca más", exclamaron los participantes en la movilización por las calles del centro histórico de Lima.

En otras ciudades del país, como Arequipa y Huancayo, también se realizaron manifestaciones bajo el lema de "Keiko No Va" en rechazo a la candidatura de la lideresa del partido Fuerza Popular, que se postula por cuarta vez a la Presidencia de Perú.

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Horas antes de la marcha, Sánchez firmó un Compromiso por el Perú con organizaciones sociales, gremiales y políticas en el que manifestó su intención de dirigir un gobierno que enfrente la inseguridad ciudadana, la corrupción y el deterioro democrático, en el caso de ganar la segunda vuelta a su rival Fujimori.

Las organizaciones sociales y políticas que firmaron el compromiso manifestaron que asumirán un voto vigilante a favor de la candidatura de Sánchez con base a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la recuperación económica y la lucha frontal contra la corrupción.

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El compromiso adoptado por Sánchez incluye la derogación de las llamadas leyes pro crimen, que impiden la lucha contra las economías ilegales; justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), las esterilizaciones forzadas denunciadas en el gobierno de Alberto Fujimori y de las protestas sociales de los últimos cinco años.EFE

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