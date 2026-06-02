Israel ataca hospitales en el Líbano y pone a 13.500 embarazadas en riesgo, alerta la ONU

Naciones Unidas, 2 jun (EFE).- El Ejército de Israel está llevando ataques contra hospitales en el Líbano y hay 13.500 mujeres embarazadas en riesgo, alertó este martes Anandita Philipose, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Líbano (UNFPA).

"La población de todo el Líbano, en particular las mujeres y las niñas, se enfrenta a niveles espantosos de violencia, desplazamiento y pérdidas humanas", aseguró Philipose en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en la que intervino por videoconferencia.

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La representante del UNFPA aseguró que en los últimos días Israel ha atacado un centro de atención primaria de salud, uno de los tres hospitales público que ofrece servicios de salud materna en el sur del Líbano y un espacio seguro para mujeres y niñas en el sur del Líbano, gestionado por la ONU.

Philipose afirmó que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han producido más de 190 ataques contra la atención sanitaria que han causado la muerte de 128 trabajadores sanitarios y 332 heridos.

Entre los ataques y las órdenes de evacuación, las más recientes en Beirut, hay 13.500 mujeres embarazadas que están desplazadas: "Se prevé que 1.500 den a luz en los próximos treinta días", dijo.

Además, se estima que otras 1.500 siguen atrapadas en el sur del país sin acceso a atención especializada ni espacios seguros para dar a luz.

"Lo que tenemos ahora en el Líbano es una crisis de salud y protección", afirmó.

En esta crisis, dijo, "las mujeres y las niñas están soportando la peor parte" pues "se enfrentan a niveles extremadamente altos de violencia de género".

La representante afirmó que siempre se produce un aumento de la violencia de género en situaciones de extrema vulnerabilidad y conflicto, y el repunte lo están observando también en el Líbano.

Preguntada por datos al respecto, explicó que prefieren mantenerlos "privados" pero apuntó que revelan un alto aumento.

Israel fue incluido por primera vez, hace unos días, en la lista de responsables de patrones de violencia sexual relacionados con conflictos derivada del último informe de la ONU que alerta de que violaciones, esclavitud sexual y secuestros siguen utilizándose como armas de guerra y represión política. EFE

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