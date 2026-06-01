Santiago Botero, el candidato radical que sorprendió con más de 200.000 votos en Colombia

Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato independiente Santiago Botero, que basó su campaña presidencial en propuestas como imponer pena de muerte para corruptos, violadores y asesinos seriales o disparar a los delincuentes, obtuvo este domingo más de 205.000 votos, equivalentes al 0,87 % del total, un resultado superior al que le atribuían las encuestas.

Aunque su votación estuvo muy por debajo de la obtenida por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella que ganó la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos y del izquierdista Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones, los más de 200.000 votos de Botero, conocido como Balín y confeso admirador del fallecido jefe paramilitar Carlos Castaño, sorprenden por lo radical de su programa.

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Con el escenario actual donde la elección se definirá en una segunda vuelta el 21 de junio, se desconoce para dónde se irán los votos de Botero que recientemente se mostró desilusionado de la política, una actividad que describió como una "de las cosas más sucias" que ha conocido.

"La política es de las cosas más sucias que he conocido, y hoy veo cómo algunos políticos como Abelardo (De la Espriella), empresarios como (Gabriel) Gilinski, y falsas periodistas como Vicky Dávila están dispuestos hacer cualquier cosa para que nos les quiten el negocio de robar a los Colombianos", escribió Botero en X 24 horas antes de las elecciones.

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El empresario, con negocios en el sector financiero, irrumpió en la contienda con el movimiento "Romper el Sistema", una plataforma centrada en el endurecimiento de las penas contra distintos delitos, la lucha contra la corrupción y un discurso antisistema que tuvo amplia difusión en redes sociales.

Durante la campaña defendió la convocatoria de un referendo para reformar el Código Penal y promovió iniciativas como la cadena perpetua para secuestradores, asesinos y extorsionistas, así como la pena de muerte para corruptos, violadores y asesinos seriales.

Aunque nunca apareció entre los favoritos para disputar la Presidencia, su candidatura logró captar votos de sectores inconformes con los partidos tradicionales y atraídos por sus propuestas de mano dura contra la delincuencia y la corrupción.

Un día antes de la elección el candidato se vio inmerso en un caso de violencia intrafamiliar, luego de que se conociera el caso presentado por su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, que denunció actos de maltrato, lo que desembocó en un operativo de la Comisaría de Familia de Cartagena y una orden desalojo de una exclusiva vivienda en esa ciudad caribeña. EFE

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