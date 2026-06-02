Vandalizan la gran caverna inmersiva instalada como obra de arte en el Pont Neuf de París

París, 2 jun (EFE).- La gran caverna inmersiva instalada desde finales de mayo como obra de arte en el Pont Neuf de París autoría del artista francés JR "ha sufrido daños", por lo que se ha tenido que posponer, a una fecha por determinar, la inauguración oficial de la instalación, prevista para 6 de junio.

"Los expertos técnicos y de ingeniería del proyecto están trabajando intensamente para determinar sus causas precisas", indicó en un comunicado la Fundación Christo y Jeanne-Claude, artistas que envolvieron el emblemático puente por primera vez en 1985.

"Se ha tomado la decisión de posponer la inauguración de la obra a una fecha posterior al 6 de junio, la cual se definirá en función de las conclusiones de la evaluación de los daños", agregó la fundación.

La obra iba estar accesible gratuitamente hasta el 28 de junio.

El proyecto utiliza una enorme estructura de tela impresa que reproduce, mediante un efecto de trampantojo, inmensas formaciones rocosas sobre el puente más antiguo de la ciudad.

Concebido como una experiencia inmersiva, rinde homenaje a los artistas Christo y Jeanne-Claude, quienes envolvieron el Pont Neuf en 1985 en una de las intervenciones artísticas urbanas más emblemáticas del siglo XX.

La instalación, bautizada como 'La Caverna', contó, para su parte sonora, con la participación de Thomas Bangalter, exintegrante del dúo electrónico Daft Punk.

En total, unas 800 personas participaron en la construcción de esta estructura efímera, que alcanza 20 metros de ancho y cubre buena parte del emblemático puente parisino.

Hace cuatro décadas, Christo y Jeanne-Claude utilizaron 41.800 metros cuadrados de tela y 13 kilómetros de cuerdas para envolver el Pont Neuf durante dos semanas, atrayendo a millones de visitantes.

Con esta nueva intervención artística, JR -conocido entre otras obras por su intervención artística en pueblos de Francia junto a la directora de cine Agnès Varda, reflejada en el documental 'Visages Villages' (2017)- pretendía repetir aquel éxito popular. EFE