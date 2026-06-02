Bruselas aprueba con condiciones compra de división de recubrimientos de BASF por Carlyle

Bruselas, 2 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) dio luz verde este martes con condiciones a la compra de la división de recubrimientos del grupo químico alemán BASF por parte del inversor financiero estadounidense Carlyle.

La aprobación está sujeta al pleno cumplimiento de los compromisos ofrecidos por Carlyle, lo que implica la cesión del negocio mundial de polisulfuros de Nouryon a un comprador adecuado, explicó la CE en un comunicado.

El pasado octubre, BASF anunció que iba a vender su división de recubrimientos para el automóvil -como esmaltes, barnices y pinturas- a Carlyle, en colaboración con la Autoridad de Inversión de Catar.

Según dijo entonces, el valor empresarial de la transacción ascendería a 7.700 millones de euros.

A la Comisión le preocupaba que la operación, tal y como se notificó inicialmente, pudiera dar lugar a un cierre del mercado en los sectores de la producción y el suministro de polisulfuros para selladores aeroespaciales, en los que opera Nouryon, y de la producción y el suministro de selladores aeroespaciales, en los que opera la división de recubrimientos de BASF.

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Para responder a esas preocupaciones preliminares, Carlyle propuso como medida correctora ceder el negocio mundial de polisulfuros de Nouryon, y encontrar un comprador con “un buen conocimiento de los procesos de cualificación de proveedores industriales”.

Según Bruselas, el comprador debe ser una empresa con experiencia demostrada en la industria química, o un inversor financiero con experiencia en la gestión de empresas del sector químico.

“Estos compromisos resuelven plenamente las preocupaciones en materia de competencia identificadas por la Comisión, al eliminar por completo la relación vertical entre las actividades de ambas empresas en la producción y el suministro de polisulfuros para selladores aeroespaciales, así como de los propios selladores aeroespaciales”, indicó la CE.

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A raíz de las respuestas positivas recibidas en el marco de la consulta de mercado, la Comisión concluyó que la operación, tal y como ha sido modificada por los compromisos, ya no plantearía problemas de competencia en el Espacio Económico Europeo.

La CE agregó que la decisión está supeditada al pleno cumplimiento de los compromisos, que deberán ser supervisados por un administrador independiente y, en última instancia, por ella.

Además, apuntó que evaluará la idoneidad de los compradores propuestos por Carlyle en el marco de un procedimiento independiente de aprobación de compradores. EFE