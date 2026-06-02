Chile pide jugar "a puertas cerradas" con RD Congo en Cádiz tras cancelación por ébola

Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- La selección chilena de fútbol pidió este martes que las autoridades españolas de La Línea de la Concepción, en Cádiz, permitan disputar el amistoso del 9 de junio ante República Democrática del Congo sin público, tras su cancelación debido al brote de ébola en ese país africano.

"Estamos hablando con la Federación del Congo, con el agente del partido y el dueño del estadio para jugarlo a puertas cerradas. Mañana tendremos novedades sobre eso", manifestó en un comunicado el gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, dictó un decreto por el que no autoriza la celebración en el municipio del partido entre La Roja y la selección mundialista africana, alegando "una cuestión de prudencia sanitaria".

Correa, sin embargo, comentó que el Congo jugará previamente otro partido en Europa como preparación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

"Congo jugará mañana en Bélgica contra Dinamarca, con 27 mil personas. Ellos tienen todas las precauciones para ir al Mundial, no quieren tener un problema sanitario respecto a esto. Las autoridades políticas evalúan otras cosas", dijo.

Las autoridades españolas insisten en que "la situación sanitaria en el Congo y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no existan riesgos de ningún tipo" obligaron a tomar la decisión.

"La idea es jugarlo en España, es viable jugar sin público. El Congo ya se hizo exámenes, queremos aprovechar la instancia competitiva para que se juegue", añadió Correa.

La FIFA mantiene estrecho contacto con la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA), para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.

Chile, que no clasificó al Mundial por tercera ocasión consecutiva, disputará antes un amistoso ante la clasificada Portugal, en Lisboa, el 6 de junio.

La Roja se encuentra en medio de una renovación para consolidar a un grupo de jugadores que sean elegibles para las clasificatorias al Mundial de 2030 y la Copa América del 2028.

La selección africana, por su parte, vuelve a la Copa del Mundo, por segunda vez en su historia, 52 años después de su única participación en Alemania 1974. EFE