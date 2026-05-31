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El director de la OMS urge a las organizaciones a una mejor coordinación con el Gobierno para frenar el ébola

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido este sábado una mejor coordinación entre las organizaciones humanitarias y sanitarias y el Gobierno de la República Democrática del Congo durante su visita a Ituri, la región más afectada por el brote de ébola.

"Durante nuestras discusiones, acordamos que una prioridad clave para responder al brote es mejorar la coordinación entre todos los actores de salud y humanitarios, asegurando que sus operaciones se alineen con el liderazgo general del Gobierno en la gestión de esta respuesta", ha reclamado Adhnom en una publicación en sus redes sociales.

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Durante su visita, el director general se ha reunido con el general Johnny Luboya, gobernador de Ituri, para monitorizar la situación, la cual ha calificado de "aún más complicada por el conflicto interno y el significativo desplazamiento de la población".

"Enfaticé a la OMS y a nuestros socios en Ituri la importancia de escuchar activamente y apoyar a la comunidad. La población local está mejor equipada para articular sus necesidades e identificar soluciones efectivas para contener el brote", ha asegurado.

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El último balance de la OMS alerta sobre un estallido vírico que "sigue evolucionando rápidamente" y que ya registra una expansión en su alcance geográfico y en la transmisión transfronteriza hacia Uganda.

El brote, causado por la variante Bundibugyo --para la cual no existen vacunas aprobadas ni tratamientos específicos--, acumula ya 134 casos confirmados y 18 muertes, mientras se investigan otros 906 casos sospechosos y 223 fallecimientos.

En la última semana, la agencia sanitaria de la ONU constató un recrudecimiento de la crisis al confirmar 49 nuevos contagios y ocho fallecidos adicionales respecto al balance anterior. A este cómputo se suman 160 casos sospechosos y 47 muertes probables bajo análisis.

Asimismo, la OMS reportó un caso confirmado fuera del continente: un ciudadano estadounidense que contrajo el virus tras atender a pacientes en el Congo y que actualmente recibe tratamiento médico en Alemania.

A diferencia de crisis sanitarias previas, las autoridades enfrentan serias dificultades para contener la propagación debido a que la cepa Bundibugyo presenta una limitada capacidad de diagnóstico por falta de pruebas específicas en la región, lo que ralentiza la detección temprana de los afectados.

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