Israel rebaja las restricciones en el norte y permitirá reabrir las escuelas

Jerusalén, 2 jun (EFE).- El Comando del Frente Interno en Israel, parte del Ejército y a cargo de las restricciones de seguridad en el país, rebajó sus pautas en el norte del país, que había endurecido esta misma semana por el intercambio de fuego constante con la milicia chií libanesa Hizbulá.

"La línea de enfrentamiento y las comunidades de Meron, Bar Yojai, Or HaGanuz, Safsufa, Yesud HaMa'ala, Kisra-Sumei, Beit Jann y Sde Eliezer pasarán de un nivel de actividad limitada a un nivel de actividad parcial", anunciaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.

PUBLICIDAD

En este contexto, podrán volver a impartirse clases en las escuelas siempre y cuando los centros educativos estén cerca de un espacio protegido, algo que también se aplicará a los espacios de trabajo.

Las restricciones a reuniones, que se habían visto reducidas a 50 personas en exteriores y 200 en interiores, se ampliaron a 100 en el exterior y 400 en interior.

Además, se retiraron completamente las restricciones en la Alta Galilea, el Norte del Golán y las comunidades de Katzrin y Kidmat Tsvi (en el centro de los Altos del Golán, territorio sirio que Israel ocupa desde 1967 y se anexionó en 1981).

PUBLICIDAD

La rebaja se produce después de que el fuego de Hizbulá hacia el norte de Israel se haya reducido, pese a que el lunes las tensiones entre las partes se dispararan tras varios días de ataques crecientes. En este marco, el Comando del Frente Interno incrementó las medidas de seguridad en el norte.

Después de que Israel apuntara que iba a bombardear los suburbios del sur de Beirut, el presidente de EE.UU., Donald Trump, intervino conversando con las autoridades israelíes y el grupo chií para llamar a una rebaja de las hostilidades.

Pese a este marco, Israel mantiene su invasión del sur del Líbano, aunque ha reducido de cinco a dos las divisiones desplegadas en su vecino del norte.

Hizbulá también ha continuado el lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí, si bien a un ritmo menor que en los últimos días.

El Ejército israelí ha matado en el Líbano a al menos 3.468 personas desde que lanzó su ofensiva contra el país el pasado 2 de marzo, según el Ministerio de Salud Pública de este país y pese a la tregua vigente desde el 17 de abril.

PUBLICIDAD

Hizbulá mató a dos israelíes en el norte de Israel en el marco de la guerra con Irán, y 27 soldados han muerto en el sur del Líbano o la frontera entre ambos países en los ataques del grupo chií desde el inicio de la invasión. EFE