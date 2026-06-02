Iván Duque: "La discusión no es izquierda y derecha, sino demagogos y pedagogos"

Lisboa, 2 jun (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) consideró este martes que la discusión política "no es entre izquierda y derecha, es entre demagogos y pedagogos, autócratas y demócratas", y criticó que en América Latina hay líderes que se consideran progresistas pero son "pobrecistas".

Así lo aseguró durante el panel 'Democracia, economía y tecnología en el mundo contemporáneo' en el encuentro luso-brasileño XIV Fórum que se celebra en Lisboa, donde abordó temas como la relación de la región latinoamericana con Estados Unidos y con China, la situación en Venezuela o la dicotomía entre izquierda y derecha.

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En este sentido, arremetió contra los gobiernos progresistas de la región, criticando que "persiguen la iniciativa privada", tratan de "domesticar las reglas del mercado" y de "cooptar los poderes políticos para ir eliminando la oposición y eliminando también la libertad de prensa".

Frente a eso, dijo que están los "pedagogos", que son aquellos "que han puesto en el eje central del desarrollo, la economía de mercado y la inversión privada".

Duque mencionó varios ejemplos de gobiernos que están, en su opinión, viendo "al sector privado como el motor de inversión, el motor de generación de empleo y el dinamizador de capital", entre ellos el del presidente José Antonio Kast en Chile o el de Daniel Noboa en Ecuador.

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En su discurso, también mencionó al presidente argentino, Javier Milei, de quien dijo admirar su política fiscal, ya que aplicó "en dos años una quimioterapia durísima con sacrificios sociales enormes y también afectaciones en su popularidad, pero la gente ha entendido la pedagogía de ese modelo de sacrificio", consideró.

Para Duque, "la verdadera discusión es quién está viendo al empresario y a la empresa como el verdadero generador de capital".

El pasado domingo el exmandatario anunció que apoyará al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, quien logró ser el aspirante más votado, con más de 10 millones de votos, y quien se enfrentará al izquierdista Iván Cepeda.

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Agregó que, en cuanto a la situación geopolítica global, existen "rupturas en torno a las concepciones que teníamos de las relaciones internacionales". Una de ellas, según dijo, el fin del multilaterialismo, que ha dado paso al "minilateralismo".

En este escenario, continuó, América Latina "se ha convertido en un hijo de padres separados en litigio", con una dependencia comercial cada vez mayor con respecto a China, aunque para Duque "sería un grave error perder de vista los fundamentos" que comparte y le acerca a Estados Unidos.

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"Ninguno de ustedes ha oído hablar del sueño chino; sí hemos oído hablar del sueño americano, sí hemos oído hablar de la posibilidad de avanzar y de prosperar", subrayó.

Sobre el futuro de la región en este nuevo escenario global, alegó que América Latina y el Caribe tienen "una de las mayores concentraciones de riqueza de petróleo y gas", es decir, "es estratégica en la seguridad energética mundial", y tiene además un peso crucial para garantizar la seguridad alimentaria. EFE

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