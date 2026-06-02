Delcy Rodríguez evalúa con su equipo contratos petroleros antes de anunciado viaje a India

Caracas, 2 jun (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes una reunión con su equipo económico y del sector hidrocarburos para evaluar contratos en esta materia, antes de su anunciado viaje a la India, donde se espera que llegue mañana miércoles.

Estamos "aquí, con el equipo de PDVSA también y el ministerio, viendo cómo está el motor hidrocarburos", afirmó Rodríguez durante el encuentro con la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; miembros de la estatal petrolera y su vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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La mandataria señaló que Ortega, quien también es gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), acababa de llegar de "cumplir tareas" en Washington, sin revelar detalles.

"Los contratos que se están suscribiendo en esta semana son contratos de inversiones importantes que va a recibir el país para incrementar la producción petrolera que, con total seguridad, estaremos viendo sus frutos a final de año y los años siguientes", añadió la mandataria, reservándose los nombres de los inversionistas.

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Según anunció en una rueda de prensa este martes el portavoz de la cancillería india, Randhir Jaiswal, la líder chavista iniciará mañana una visita oficial a ese país hasta el próximo domingo, 7 de junio.

La mandataria venezolana no ha confirmado ni desmentido la visita, que ya había sido informada el pasado 21 de mayo por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien señaló que Rodríguez buscará acuerdos petroleros.

El portavoz indio anticipó que Rodríguez se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, para discutir la cooperación petrolera en plena crisis energética mundial.

Jaiswal además detalló que la líder chavista irá acompañada por los ministros de Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación e Información, y Transporte.

"Nuestras empresas petroleras estatales han realizado inversiones en el sector energético de Venezuela y durante esta visita Venezuela es un socio energético importante para nosotros. Exploraremos cuestiones relativas a la seguridad energética, a nuestras empresas del sector público, comercio e inversión", agregó Jaiswal.

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Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, la India ha reactivado con fuerza la compra de crudo venezolano para reducir su dependencia del petróleo de Rusia y sortear las sanciones comerciales de Washington.

A principios de año, el propio Modi mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada en la que sellaron un pacto para profundizar la cooperación energética ante la necesidad de liquidez del Gobierno venezolano.

Venezuela se ha convertido así en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India durante abril y mayo, situándose sólo detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, en un momento en que el gigante asiático enfrenta una aguda crisis de suministro por la guerra en Oriente Medio. EFE

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