El precio del petróleo ruso en abril se duplica para el consumo interno

Moscú, 8 abr (EFE).- El precio por tonelada de petróleo alcanzó en el mercado interno ruso los 58.850 rublos (748 dólares) en abril, 32.000 rublos (406 dólares) más que el mes anterior, informó este miércoles la prensa local en el contexto de una escalada mundial del precio del petróleo debido al mes y medio de conflicto en Oriente Medio.

El precio de los suministros este mes en Siberia Occidental subió hasta los 58.850 rublos por tonelada, a pesar del descuento respecto a la paridad de exportación, que llegó a los 19.000 rublos (241 dólares) por tonelada, el máximo desde 2009, según el diario Kommersant.

El descuento de marzo era de 5.500 rublos por tonelada, como muestran datos de la consultora Argus.

La subida del crudo ruso se debe a la demanda de los importadores de la región de Asia-Pacífico, mientras que el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha disparado los costos de flete, que es lo que provoca la principal diferencia de precio entre exportación y consumo interno.

La consultora también establece en 11.400 rublos (145 dólares) el aumento del petróleo de los Urales transportado a través de Primorsk (mar Báltico) y Novorossíisk (mar Negro) el 2 de abril, alcanzando los 77.870 rublos (99 dólares) por tonelada.

Los analistas atribuyen el aumento a la subida de precios del crudo Brent, que aumentó en 17 dólares en tan solo un día, alcanzando los 142 dólares por barril, el nivel más alto desde julio de 2008.

Según Argus, el crudo Ural en los puertos del Báltico alcanzó el 2 de abril los 116,05 dólares por barril, 21,83 dólares más en un contexto de alza de precios mundiales.

De este modo, el mercado es actualmente favorable para las petroleras rusas, algo que admite la prensa del país, aunque tienen presente la temporalidad de la situación, algo que se refleja en la caída del Brent de hoy por debajo de los 94 dólares tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

Además, señalan que, debido a los altos márgenes de beneficios, los mayores beneficiarios son las empresas que venden el producto refinado.

Los expertos consultados por Kommersant advierten que el ingreso por la venta de petróleo tiene un desfase de unos tres meses debido a que los contratos se fijan por precios promedio de semanas o meses, por lo que los precios oficiales, como el de los Urales, se calculan con datos retrasados.

También influye el tiempo de transporte. Por ello, el aumento de los ingresos procedentes por el alza de precios en la venta de petróleo y gas en marzo no se han apreciado todavía.

Los ingresos de dicho sector para el presupuesto federal ruso el pasado mes ascendieron a 617.000 millones de rublos (7.844 millones de dólares), casi 200.000 millones (2.542 millones de dólares) más que las cifras de febrero.

Sin embargo, según el Ministerio de Finanzas, aún así los ingresos por venta de petróleo y gas en marzo representaron una caída del 43 % interanual.EFE