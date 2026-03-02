La cárnica brasileña JBS invierte 127 millones de euros en expandir su planta de producción de carne en Texas

La adopción de nuevas áreas de procesamiento de carne picada en la planta de Cactus, Texas, marca un punto de partida para la expansión prevista por JBS en el sector cárnico estadounidense. Este desarrollo forma parte de un proyecto integral de ampliación anunciado por la compañía, que tiene como objetivo la mejora de procesos industriales, el fortalecimiento de su relación con los ganaderos locales y la búsqueda de impactos positivos para los empleados y habitantes de la zona. Según informó JBS a través de un comunicado citado por diversos medios, la inversión destinada a esta ampliación asciende a 150 millones de dólares (127 millones de euros) y contempla la construcción de una nueva planta dentro del mismo complejo.

De acuerdo con lo comunicado por JBS y recogido por diferentes plataformas, la actual planta de Cactus da empleo a más de 3.600 personas. JBS aseguró que mantiene una colaboración constante con productores de ganado locales, con quienes realiza compras anuales por un valor que ronda los 3.300 millones de dólares (2.813 millones de euros). El medio informó que el proyecto busca no solo aumentar la eficiencia operativa, sino también optimizar la capacidad de producción y generar nuevas oportunidades económicas para los ganaderos, los clientes y las comunidades rurales del entorno de Cactus.

El avance de las obras de construcción ya es una realidad y, según confirmó la empresa, la previsión apunta a la culminación del proyecto a comienzos de 2027. En declaraciones del director ejecutivo de JBS USA, Wesley Batista Filho, publicadas en el comunicado de la empresa, se subrayó la importancia de la inversión para el arraigo local de la compañía: "La inversión refleja nuestro compromiso a largo plazo con la industria de la carne de res estadounidense y las comunidades rurales donde vivimos y trabajamos".

JBS detalló que esta apuesta económica se enmarca en la estrategia de su filial estadounidense y responde a necesidades específicas identificadas en la región. La ampliación del área de carne picada y el levantamiento de una planta adicional representan un paso significativo en el refuerzo de la infraestructura productiva de JBS en el país, así como en la modernización de procesos y tecnologías empleadas en el sector cárnico.

La integración entre la empresa y los proveedores locales es considerada una pieza clave dentro del proyecto, tanto para el fortalecimiento de la cadena de suministro como para la generación de beneficios en el entorno rural. Según consignó JBS, la inversión facilitará condiciones para una colaboración más cercana y sostenible entre la industria y los ganaderos, posibilitando a la vez acceso a nuevos mercados y canales de distribución para los productos elaborados en la planta texana.

Sobre la repercusión para la plantilla laboral, la compañía aseguró que la ampliación mejorará las condiciones de trabajo y podría derivar en la creación de nuevas plazas, beneficiando a la economía local. La inversión de JBS en Cactus se suma a otras iniciativas impulsadas por la compañía en Estados Unidos, orientadas al fortalecimiento de su posición en el mercado de la carne de vacuno y al aseguramiento de la calidad en su cadena de producción.

El medio detalló que la planta de JBS en Cactus forma parte de una red de instalaciones clave para el procesamiento de carne en Estados Unidos, donde la empresa ha mantenido una política de inversiones recurrentes en mejora de la capacidad operativa, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. Con la puesta en marcha de la nueva planta y el área de carne picada ampliada, la compañía apunta a elevar los estándares productivos y responder a la demanda creciente del mercado estadounidense y de exportación, articulando su rol tanto en la economía local de Texas como en el entramado global del comercio de proteína animal.

Las obras incluyen también mejoras en la logística y la infraestructura de almacenaje, lo que busca hacer más eficiente el traslado y la comercialización de los productos terminados. JBS expresó que la decisión de invertir en Texas responde al potencial que la región representa para la industria cárnica y a la oportunidad de dinamizar la actividad agrícola y ganadera a nivel regional. Así, el plan refuerza la relación de JBS con el ecosistema agroindustrial estadounidense y contribuye a consolidar su posición como referencia internacional en el sector.

En conclusión, la expansión de la planta de Cactus se traduce en una serie de cambios estructurales que, según publicó la compañía, beneficiarán tanto a los empleados y ganaderos asociados como a las poblaciones locales de Texas, afianzando la presencia y el compromiso de JBS en uno de los mercados cárnicos más competitivos del mundo.