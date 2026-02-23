Groenlandia responde con un "no, gracias" al barco-hospital de Trump

Louise Bolvig Hansen, presidenta de la Asociación Nacional de Groenlandeses en Dinamarca, expresó que la población estadounidense necesita más el barco-hospital ofrecido por la Casa Blanca que los residentes de la isla ártica. Esta reacción se suma a la postura de las autoridades de Groenlandia, que han rechazado la propuesta de Washington de enviar un buque sanitario tras recientes anuncios de intención de anexión y en el marco de tensiones diplomáticas. La negativa groenlandesa se basa en la existencia de un sistema de salud gratuito y universal para sus habitantes, en contraste con el modelo estadounidense.

Según consignó el medio, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, utilizó su cuenta de Facebook para enfatizar que todos los ciudadanos en su país acceden a tratamientos médicos sin coste, producto de una decisión política consciente. “No, gracias (…) En nuestro país contamos con un sistema de salud público donde el tratamiento es gratuito para todos los ciudadanos. Es una decisión deliberada. (…) Este no es el caso de Estados Unidos, donde la asistencia médica es muy cara”, señaló Nielsen, desacreditando la conveniencia del ofrecimiento realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Nielsen manifestó su disposición al diálogo y la cooperación internacional, incluidas las relaciones con Estados Unidos, al mismo tiempo que pidió a la administración de Washington que priorice la comunicación directa con el Ejecutivo groenlandés antes de realizar comentarios o propuestas por redes sociales. De acuerdo con lo publicado, la postura oficial de Groenlandia resalta la diferencia estructural entre ambos sistemas sanitarios y cuestiona la utilidad de la ayuda propuesta por la Casa Blanca.

En la misma línea, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, recordó que ni Groenlandia ni Dinamarca condicionan la atención médica al nivel de ingresos ni a la contratación de seguros. Frederiksen subrayó la existencia de la cobertura sanitaria universal y gratuita en ambos territorios, desmarcando a estos países del sistema estadounidense y defendiendo el modelo nórdico de salud pública ante la comunidad internacional.

El medio detalló que la oferta de Donald Trump se formalizó tras anunciar que Estados Unidos enviaría un “gran barco hospital para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla”, evocando declaraciones anteriores donde el mandatario dejó abierta la posibilidad de una acción de anexión sobre Groenlandia. El mensaje del presidente estadounidense incluyó una imagen generada con inteligencia artificial del ‘USNS Mercy’, un buque que pertenece en realidad a la Armada de Estados Unidos.

El ‘USNS Mercy’ es un buque militar equipado con 1.000 camas, 80 de cuidados intensivos y once quirófanos, según reportó la fuente. Posee una dotación de 1.300 tripulantes y la capacidad de elaborar 7.000 comidas diarias, así como de producir 757.000 litros de agua potable. La Armada estadounidense cuenta con dos embarcaciones de esta clase, pero ambas estaban inoperativas al momento del anuncio, ya que permanecían en astilleros en Alabama para trabajos de mantenimiento, según señaló el medio.

El anuncio sobre la potencial llegada del buque-hospital se realizó días después de que Trump indicara que había alcanzado un “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, el presidente estadounidense comunicó que levantaría los aranceles previstos para varios países europeos, lo que, según publicó la fuente, tuvo lugar dentro de una serie de medidas que afectan las relaciones entre Washington y los aliados europeos.

Las declaraciones recogidas por los medios resaltan la posición unificada de representantes políticos y de la sociedad civil groenlandesa y danesa frente al ofrecimiento sanitario procedente de Estados Unidos. Estas respuestas subrayan la defensa del sistema de salud nórdico y desafían las políticas internacionales de la administración estadounidense, enfatizando la autosuficiencia sanitaria de Groenlandia en el contexto de la disputa diplomática.