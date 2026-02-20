Agencias

Más de 213.000 personas tuvieron abortos seguros en Colombia desde su despenalización

Guardar

Bogotá, 20 feb (EFE).- La despenalización del aborto en Colombia ha permitido que al menos 213.895 mujeres y personas gestantes accedan a procedimientos seguros desde 2022, cuando la Corte Constitucional autorizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación.

Así lo informó este viernes Profamilia, una de las principales organizaciones prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva del país, al cumplirse cuatro años de la sentencia de 2022, considerada un hito en el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental.

Según esa organización, solo en 2025 se realizaron 59.532 atenciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, de las cuales el 94,5 % correspondieron a abortos farmacológicos practicados antes de la semana 12 de gestación.

La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, afirmó en un comunicado que el país ha tenido avances significativos en la garantía de este derecho, aunque advirtió que persisten retos importantes para su implementación plena.

"Colombia ha avanzado de manera significativa en la garantía del aborto como derecho fundamental. El reto ahora es cerrar las brechas que persisten y asegurar que este derecho se ejerza con la misma calidad, oportunidad y dignidad en todos los territorios", señaló Royo.

Entre los principales obstáculos, la organización destacó las desigualdades territoriales, que afectan especialmente a mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y a quienes viven en zonas apartadas, donde el acceso a servicios de salud es más limitado.

Desde el fallo de la Corte Constitucional, organizaciones sociales se han sumado a la advertencia de que, pese a la despenalización, persisten barreras administrativas, geográficas y culturales que dificultan el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.

Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre febrero de 2022 y febrero de 2025 esa organización acompañó 1.569 casos de mujeres que enfrentaron obstáculos para acceder al procedimiento, muchos relacionados con falta de información, demoras o negativa de prestadores de salud.

En ese contexto, Profamilia subrayó la necesidad de fortalecer la red pública sanitaria, capacitar al personal médico, garantizar el acceso a información sin estigmas y asegurar que la objeción de conciencia sea ejercida de manera individual y no institucional, sin afectar la prestación del servicio.

La organización también consideró clave que, al tratarse este de un año electoral en Colombia, el derecho al aborto forme parte del debate público y que los candidatos asuman compromisos concretos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Colombia cuenta actualmente con una de las legislaciones más amplias de América Latina en esta materia, en contraste con otros países de la región donde el aborto sigue estando restringido o prohibido, lo que ha llevado a organizaciones sociales a insistir en la importancia de garantizar su acceso efectivo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Absuelven al pasajero de un ferri de agresión sexual a una menor por falta de pruebas

El tribunal de Almería sostuvo que los elementos presentados en la causa, incluyendo declaraciones y pruebas forenses, no permitieron confirmar la responsabilidad penal del acusado, por lo que la resolución judicial mantiene vigente la presunción de inocencia

Absuelven al pasajero de un

Movistar Plus+ ofrecerá el Mundial 2026 al completo a través de DAZN

Clientes del servicio podrán seguir los 104 encuentros del máximo torneo internacional, además de material inédito y entrevistas, gracias a un acuerdo exclusivo con la plataforma digital, según informó oficialmente la compañía organizadora del paquete televisivo

Movistar Plus+ ofrecerá el Mundial

Al menos siete muertos por las lluvias torrenciales en el sureste de Filipinas

Al menos siete muertos por

Audible lanza una opción de lectura inmersiva que sincroniza la experiencia de los audiolibros con los eBooks de Kindle

La plataforma incorpora una experiencia combinada de audiolibros y libros electrónicos en Kindle, permitiendo alternar al instante entre ambos formatos, con texto resaltado y sugerencias automáticas, lo que beneficia a estudiantes y lectores frecuentes según datos internos

Audible lanza una opción de

AMP. Misa Rodríguez vuelve a una selección rejuvenecida y sin Irene Paredes ni Jenni Hermoso

AMP. Misa Rodríguez vuelve a