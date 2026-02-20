Agencias

El tenista español Carlos Alcaraz somete a Rublev y se mete en la final de Doha

Con una actuación sobresaliente, el joven murciano despachó en dos sets al vigente monarca ruso en semis, consolidando un arranque de año brillante y asegurando su cita contra Mensik o Fils por el trofeo en Catar

Mientras el número uno del mundo alcanzaba su trigésima cuarta final profesional con apenas 22 años, el rival ruso abandonaba la pista sin poder contener la frustración y la rabia por no conseguir revertir el dominio del murciano en el Abierto de Doha. Según detalló Europa Press, Carlos Alcaraz accedió a la final del torneo catarí tras imponerse en dos sets consecutivos, 7-6(3) y 6-4, sobre Andrey Rublev, vigente campeón y el tenista que hace solo un año había levantado el trofeo en la capital de Catar.

El medio Europa Press publicó que este triunfo ratifica el excelente inicio de temporada de Alcaraz, quien ya se consagró campeón en Australia y ahora buscará un nuevo título ante el checo Jakub Mensik o el francés Arthur Fils. En Doha, el español desplegó un juego solvente, afrontando menos dificultades que en sus partidos anteriores del torneo, y alcanzó una velocidad y eficacia en su tenis que Rublev no logró contrarrestar durante la semifinal, a pesar de momentos de resistencia e intentos de reacción.

Durante el primer set, el desarrollo fue ajustado y estuvo marcado por alternancias en el marcador y tensiones dentro de la pista. Europa Press reportó que Alcaraz rompió el saque de Rublev y tomó la ventaja 4-2, evidenciando ciertas debilidades en el juego de servicio del ruso, quien a su vez no capitalizó las oportunidades de quiebre conseguidas. La emoción se incrementó en el tramo final del set, cuando una doble falta del murciano y una protesta de Rublev ante el juez de silla llevaron el marcador a 5-5. Alcaraz, motivado tras ese episodio, acabó imponiéndose en el tie-break por 7-3. El ruso, frustrado, golpeó su raqueta contra la rodilla al perder la manga, pero continuó luchando en el inicio del segundo parcial.

Ya en el segundo set, Rublev generó dos oportunidades de 'break' en el primer juego, aunque el español neutralizó ese riesgo y mantuvo el control. Tras colocarse 3-0 en el marcador, la presión aumentó sobre el tenista ruso, quien, resignado, mostró gestos de desencanto por el giro adverso en el encuentro. El defensor del título remontó hasta igualar 3-3, pero Alcaraz reaccionó con determinación y marcó una diferencia definitiva en los últimos juegos. Rublev volvió a romper el saque de su rival cuando este sacaba para cerrar el partido, aunque no le alcanzó para impedir la victoria del número uno mundial.

La semifinal, que se prolongó durante dos horas, evidencia la superioridad que Alcaraz mantiene en los enfrentamientos directos contra Rublev, con un saldo de cinco triunfos por una derrota según publicó Europa Press. El partido, además, consolidó la reputación del joven español como el tenista más joven de la historia en haber completado el Grand Slam y extendió su racha positiva en el circuito. En Doha, logró su primer avance a la final pasando pruebas físicas y mentales severas frente a adversarios diversos, confirmando su aspiración de seguir creciendo y perfeccionando su juego pese a haber conquistado ya los cuatro principales torneos del calendario.

El desempeño de Rublev, por su parte, reflejó algunos progresos en cuanto a equilibrio emocional en la pista, pero sucumbió ante la solidez y variedad de recursos técnicos desplegados por Alcaraz. Europa Press consignó que el murciano mostró un repertorio de golpes, desplazamientos rápidos y respuestas a la altura de los momentos de exigencia, lo que finalmente selló su pase a la final por la lucha por el título, donde enfrentará al ganador del duelo entre Mensik y Fils.

Diversos momentos del partido estuvieron marcados por episodios de tensión y gestos de frustración desde el lado ruso, mientras que en el entorno de Alcaraz el principal desafío consistió en mantener el nivel y responder oportunamente al empuje de su rival. La reacción de Rublev al encajar el primer set incluyó la ruptura de su raqueta, un episodio que remitió a instantes anteriores de tensión vividos por el ruso en otras competiciones, aunque en Doha su actitud permaneció más controlada durante gran parte del enfrentamiento, de acuerdo con Europa Press.

Alcaraz disputará la final del ATP 500 de Doha con la oportunidad de sumar un nuevo trofeo a su palmarés y seguir ampliando su leyenda en el circuito profesional. El balance de este torneo refuerza su condición de favorito en todas las superficies y consolida su posición como uno de los referentes de la nueva generación del tenis internacional, conforme reportó Europa Press.

