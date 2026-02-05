La ONU alerta de que la amenaza de Estado Islámico aumenta y es "más compleja"

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el subsecretario de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, Alexandre Zouev, explicó que Estado Islámico mantiene acceso a fuentes de financiación gracias a la recaudación oportunista de fondos, el cobro de impuestos ilegales y la práctica de secuestros con fines de rescate. De acuerdo con lo publicado por la ONU, Zouev advirtió ante los representantes internacionales que la amenaza que representa la organización yihadista no solo ha ido en aumento, sino que se ha tornado más difícil de abordar, especialmente en África y Oriente Próximo, regiones impactadas por la inestabilidad política y social.

Según informó la ONU, la situación generada en el noreste de Siria ha sido especialmente preocupante desde que las autoridades de transición han iniciado la transferencia de control de zonas previamente supervisadas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) hacia el gobierno de Damasco. Esta transformación ha tenido consecuencias directas sobre los campamentos y centros de detención donde permanecen miles de combatientes, muchos de los cuales han sido gestionados por fuerzas kurdo-árabes. La administración de estos espacios ha despertado inquietud en la comunidad internacional, encabezada por declaraciones del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha puntualizado la gravedad de la situación en esos lugares.

El medio consignó que Zouev alertó sobre la sofisticación creciente de Estado Islámico, la cual se refleja en su capacidad para utilizar herramientas cibernéticas e inteligencia artificial no solo en el ámbito operativo, sino principalmente como mecanismo para radicalizar y reclutar a nuevos integrantes, con especial enfoque en jóvenes y niños. Esta táctica representa un desafío adicional para los países implicados en la lucha contra el terrorismo, dado que las nuevas tecnologías ofrecen canales de captación y adoctrinamiento de difícil control y seguimiento por parte de las autoridades.

El informe de la ONU también hizo mención de las recientes operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército estadounidense para bloquear el resurgimiento de Estado Islámico. Según lo reportado por el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), entre el 27 de enero y el 2 de febrero se ejecutaron cinco bombardeos dirigidos a posiciones y activos críticos del grupo yihadista en Siria. Los ataques impactaron sobre un puesto de comunicaciones, infraestructuras logísticas de relevancia e instalaciones destinadas al almacenamiento de armas. Estas acciones forman parte de la Operación Ojo de Halcón, puesta en marcha tras la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre de 2025, como respuesta al atentado perpetrado por Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en la región de Palmira.

Tal como detalló la ONU, la organización yihadista aprovecha los contextos de inestabilidad para fortalecer su presencia y capacidad de acción. África y Oriente Próximo figuran entre las zonas donde Estado Islámico ha incrementado sus ataques, obteniendo recursos a través de extorsiones y secuestros. El organismo internacional advirtió que la utilización de inteligencia artificial y recursos cibernéticos aumenta la efectividad de sus acciones de propaganda y captación, dificultando los esfuerzos para desarticular las redes terroristas y mitigar la influencia de la organización.

De acuerdo a la sesión informativa presentada en el Consejo de Seguridad, los desafíos operativos se agravan por la reorganización administrativa en el noreste de Siria, lo que permite a Estado Islámico instrumentar nuevas formas de movilidad y acceso a población vulnerable en campamentos y centros de detención. El desplazamiento y gestión de estos espacios por parte de las autoridades de Damasco constituye un factor adicional que podría condicionar la evolución del fenómeno terrorista en la región.

La posición expresada por Zouev ante los quince países miembros del Consejo de Seguridad se basa en el monitoreo constante de los movimientos y estrategias del grupo yihadista, así como en la cooperación con los gobiernos de los países afectados. El funcionario resaltó la importancia de no solo atajar la violencia ejercida por Estado Islámico sobre el terreno, sino también contrarrestar los métodos de captación facilitados por las nuevas tecnologías. Según consignó la ONU, la convergencia de factores como la inestabilidad regional, la evolución de técnicas de propaganda y financiación, y el uso de inteligencia artificial complica el escenario para quienes buscan frenar el avance del grupo.

El seguimiento realizado por la ONU enfatizó que la amenaza de Estado Islámico no solo se mantiene, sino que adquiere niveles mayores de complejidad y sofisticación. La información suministrada al Consejo de Seguridad destaca la interdependencia de los factores políticos, tecnológicos y sociales en la expansión de la organización yihadista, con consecuencias potenciales para la seguridad internacional y regional.